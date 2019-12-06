Глава МИД Италии попросил Лаврова вернуть в Россию пармезан

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо выразил надежду, что национальный продукт республики, попавший под контрсанкции сыр сорта, известный как "пармезан", вернется в Россию. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров, завершившихся на живописной римской вилле Мадама - в резиденции главы МИД республики. Лидер "Движения пяти звезд", господин Ди Майо возглавил ведомство совсем недавно - в сентябре этого года, а до этого он работал министром экономики и труда в первом правительстве Джузеппе Конте.

Сергей Лавров отметил, что политические и экономические отношения двух стран активно развиваются, несмотря на непростой этап отношений между РФ и ЕС. В свою очередь, Ди Майо дипломатично подтвердил, что собирается обсуждать со своими европейскими коллегами "влияние санкций и контрсанкций на Италию". Итальянский министр выразил надежду, что хотя бы один их продукт - сыр пармезан - будет выведен из-под российских ограничений, чем вызвал улыбки в зале. Как писали недавно местные СМИ, над рядом итальянских продуктовых брендов нависла угроза перекодификации по стандартам Брюсселя, в соответствии с которыми им может быть присвоен статус "неполезных для здоровья". Кроме того, запретом итальянскому импорту и повышением на них пошлин угрожали США - эту тему даже поднимал премьер Конте в разговоре с Трмпом "на полях" недавнего саммита НАТО в Лондоне. В этом смысле поддержка Москвы итальянским производителям точно бы не помешала. Впрочем, российский гость развивать тему пармезана не стал.

По словам Лаврова, стороны согласовали контакты на ближайшее время, в том числе договорились провести встречу в формате "два плюс два" - министров иностранных дел и обороны двух стран, осталось определиться с датами. Помимо двусторонних отношений, главы МИД обсудили региональную повестку, в том числе кризисы на Украине, в Ливии и Сирии. Сергей Лавров также поделился впечатлениями от сегодняшних переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии норвежцем Гейром Педерсеном. "Как мне показалось, у него есть неплохой план, как дальше организовать работу Конституционного комитета САР", - отметил министр. Как известно, тема Сирии станет одной из центральных на международной конференции "Средиземноморские диалоги", на которой готовится выступить Лавров.