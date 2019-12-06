Группа "Сплин" представила заглавный трек нового мини-альбома

Петербургская группа "Сплин" выпустила трек "Тайком", который станет заглавным на новом мини-альбоме. Его релиз запланирован на 20 декабря.

О релизе новой песни группа рассказала поклонникам в своем микроблоге Instagram, опубликовав обложку будущего альбома. На новой пластинке будет 7 композиций: "Воздушный шар", "Тайком", "Атом", "Гимн", "Волшебная скрипка", "Важная вещь" и инструментальная композиция "Шар воздушный". Автором всех песен, кроме композиции "Волшебная скрипка", стал бессменный фронтмен коллектива Александр Васильев.

Поклонники группы назвали выход нового альбома отличным подарком к Новому году. Напомним, последний альбом группы "Сплин" под названием "Встречная полоса" вышел в прошлом году. Пластинка стала 15-й по счету в дискографии легенд русского рока.