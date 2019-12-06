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06.12.2019 11:51
Рубрика: Происшествия

Имущество экс-замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова арестовали

Текст: Александр Степанов

На счета и недвижимость экс-замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки, наложен обеспечительный арест. Решение о наложении ареста принял Басманный суд столицы. Ранее Иванов полностью признал свою вину в получении взятки в особо крупном размере.

В Подмосковье задержан бывший замминистра транспорта

Следствие утверждает, что бывший замглавы ПФР, используя посредничество директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина, в 2017-2019 годы получил около 4,4 млн рублей за покровительство.

Оба фигуранта дела были арестованы в июле 2019 года, и будут находиться под стражей до марта 2020 года.

На имущество Копейкина также наложен обеспечительный арест. Иванов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере"), Копейкин по части 4 статьи 291.1 УК РФ ("посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере").

Происшествия Правосудие Следствие Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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