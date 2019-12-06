Из Android может исчезнуть очень важная функция

В новых версиях Android может появиться механизм, призванный повысить безопасность личных данных. Он же может стать причиной негодования пользователей, которые останутся без важной функции.

Речь идет об установке APK-файлов, которая доступна практически на всех Android-девайсах. Как пишет 9to5Google, при изучении кода приложения APK Insight версии 17.8.14 была обнаружена функция безопасности Advanced Protection Program, которая будет наделана возможностью блокировать установку APK.

Сейчас функция установки файлов, загруженных из интернета вместо официального каталога Google Play, по умолчанию отключена, но ее можно активировать в настройках. В будущем разработчики, вероятно, смогут ограничивать установку файлов APK на устройствах, где есть учетная запись Advanced Protection Program, или блокировать уже установленные сторонние приложения.

Не исключено, впрочем, что нововведение коснется лишь тех, кто сам добровольно зарегистрируется в программе, чтобы обеспечить смартфону или планшету более высокий уровень защиты.