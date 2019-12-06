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Текст:   Владимир Кузьмин 
13:18 06.12.2019

Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Кабинет министров выделяет дополнительные 6 миллиардов рублей на частичное погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.

Фото: istock
Минстрой назвал ожидаемую среднюю ставку по ипотеке в 2019 году

В конце сентября правительство стало помогать многодетным семьям, частично погашая их ипотечные кредиты. Однократная выплата в размере 450 тысяч рублей полагается заемщикам при рождении у них третьего и последующих детей, а также при их усыновлении, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Программа оказалась более востребованной, чем рассчитывали в кабинете министров. В первые полтора месяца одобрение получили свыше 3 тысяч заявок, что уже превысило первоначальные объемы заложенных средств.

- К миллиарду рублей, которые мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительно деньги - 6 миллиардов рублей, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. - Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей.

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