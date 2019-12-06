Как мобильный интернет за год изменил жизнь Кубы

Мобильному интернету на Кубе 6 декабря исполнился ровно год. А ведь еще совсем недавно любой отдохнувший на Кубе турист, помимо описания местных красот и приключений, непременно рассказывал кажущиеся сегодня чем-то совершенно невероятным истории о том, как на Острове Свободы сложно выйти в Сеть.

Для этого надо было купить специальную карточку и найти специальное место. Например, городской сквер, оборудованный точками доступа Wi-Fi, или же лобби крупного отеля. Цены, надо сказать, тоже кусались - 1 час выхода в Интернет обходился в 1 доллар. Но это - официальная цена карточки, купленной в офисе единственного провайдера Кубы - компании ETEСSA, которая отвечает за все виды электронной связи от стационарных до мобильных телефонов. Здесь наверняка приходилось стоять в очереди. Можно было купить и без очереди "с рук" или в лобби того же отеля, но тогда цена, разумеется, вырастала. И час интернета обходился уже в 1,5-2 доллара. Причем скорость и стабильность подключения, если не брать в расчет крупные дорогие отели, были крайне скромными. Зачастую удавалось отправить несколько текстовых сообщений, а вот разговор по видеосвязи был уже под большим вопросом.

Такая ситуация была на Кубе вплоть до декабря прошлого года, когда все тот же единственный государственный оператор мобильной связи ETECSA предложил своим абонентам возможность подключения к мобильному интернету. Изначально - в сетях третьего поколения. Стабильность сигнала вызывала вопросы. Равно как и скорость интернета. В основном ее хватало для пересылки все тех же текстовых сообщений. Впрочем, пользоваться какими-либо другими уже ставшими привычными онлайн-сервисами и соцсетями на Кубе не позволяла не только низкая скорость соединения, но и сама стоимость такого мобильного интернета. 4 гигабайта трафика стоили 30 долларов!

Но даже кажущаяся замершей во времени Куба не способна остановить технологический прогресс. Прошло немногим более полугода после того, как мобильный интернет в принципе появился на Острове, и вот та же компания ETECSA объявила о запуске сетей четвертого поколения. Скорость и стабильность подключения заметно выросли. Конечно, пока речь идет о наиболее туристических направлениях - прежде всего, Гаване и Варадеро. И хотя цены на подключение при этом снизились, они по-прежнему остаются весьма высокими - теперь самый выгодный пакет трафика объемом 10 гигабайт стоит 45 долларов, но теперь 1 гигабайт получается на 40% дешевле, чем раньше. Справедливости ради, стоит отметить, что далеко не все кубинцы могут позволить себе такие цены, многие по-прежнему покупают почасовые карточки и выходят в сеть из различных парков, в которых можно поймать сигнал Wi-Fi.

Куба сейчас переживает настоящую информационно-коммуникационную революцию. По данным ETECSA, если в конце 2018 мобильным интернетом пользовались 1,4 миллиона абонентов, то к концу 2019 года эта цифра уже составляет 3,07 миллиона при общем населении Кубы около 11 миллионов человек.

Но сухие цифры статистики не отражают того, как появление доступа к интернету меняет привычную жизнь. Сейчас на Кубе можно заметить настоящий бум развития всевозможных онлайн-сервисов и приложений. Например, уже появилось несколько служб по заказу такси со смартфона. Естественно, с кубинской спецификой - среди предлагаемых классов автомобилей можно выбрать и классические машины. Правда, это окажется не розовый кабриолет как с открытки, но действительно старый классический американский автомобиль 50-х годов. При этом цены на поездки средние. Как минимум, для иностранца они, скорее всего, окажутся намного ниже, чем "ловить" машину на улице. Появился и сервис по доставке еды из ресторанов. Теперь на улицах Гаваны все чаще можно заметить молодых людей с большими квадратными термосумками за спиной. Правда, их вальяжная, полная чувства собственной важности походка не оставляет сомнения - это точно Куба, здесь никто ни с кем как минимум в скорости доставки соревноваться не будет.

Ну а настоящий бум переживают всевозможные групповые чаты в мессенджерах. Они стали настоящей альтернативой сарафанному радио, так популярному в социалистической Кубе. В основном такие группы рассчитаны на решение ежедневных проблем жителей Острова Свободы. Вступив в эти чаты теперь можно в режиме реального времени, не выходя из дома, узнать, в каком магазине продают куриные бедра, куда привезли голландское пиво, где достать яйца. Там же расскажут, большие ли очереди (хотя очереди здесь волнуют мало кого, кубинцы к ним вполне привыкли). В некоторых - предложат что-то купить или подскажут, кто продает. Особенную популярность набирают группы, в которых пользователи делятся информацией о том, на каких заправках можно найти автомобильное топливо. Когда с бензином возникают перебои - такого рода сведения действительно оказываются очень полезными.

Дальнейшее развитие мобильного интернета на Кубе неизбежно. Та же компания ETECSA обещает постепенно расширять зону покрытия сетей четвертого поколения, а это значит, что все больше простых кубинцев смогут выходить в Сеть со своих мобильных устройств. Проще будет и туристам - ведь уже сейчас многие зарубежные операторы мобильной связи (в том числе российские) предлагают вполне адекватные условия подключения к интернету в роуминге на Кубе.

Но рассчитывать на то, что на Кубу вскоре придут крупные зарубежные телекоммуникационные компании или заработают привычные многим международные интернет-сервисы, пока не приходится. Тем интереснее наблюдать, как на Острове Свободы вслед за развитием мобильного интернета появляются знакомые приложения и разнообразные онлайн-услуги, приправленные неповторимым кубинским колоритом.