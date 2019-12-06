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06.12.2019 17:30
Рубрика: Общество

Как правильно рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует

Текст: Руслан Мельников
Если ребенку кто-то рассказал, что Деда Мороза не существуют, у родителей есть возможность минимизировать детский стресс.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Как лучше поступить в этом случае, объясняет "Вечерняя Москва" со ссылкой на детского психолога Татьяну Ночкину.

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Специалист отмечает, что, узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут. Если продемонстрировать напряженность, посмеяться или отнестись к такой ситуации высокомерно, то можно травмировать ребенка.

"Не усложняйте этот вопрос. Скажите ребенку, что хотели сделать ему приятное и часть подарков клали под елку", - говорит Татьяна Ночкина.

Она также советует не обрывать сказку полностью, а использовать особый прием. Можно, например, объяснить ситуацию с Дедом Морозом таким образом, что новогоднее волшебство прекращается лишь для тех, кто перестает в него верить.

"Пусть небольшие сюрпризы и подарки продолжают появляться. Ребенок подрастает и понимает, как родителям было важно сделать приятно и хорошо ему, и любит их еще больше", - говорит психолог.

Названы просьбы российских детей Деду Морозу
Общество Семья и дети Новый год
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