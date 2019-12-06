Как правильно рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует

Если ребенку кто-то рассказал, что Деда Мороза не существуют, у родителей есть возможность минимизировать детский стресс.

Как лучше поступить в этом случае, объясняет "Вечерняя Москва" со ссылкой на детского психолога Татьяну Ночкину.

Специалист отмечает, что, узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут. Если продемонстрировать напряженность, посмеяться или отнестись к такой ситуации высокомерно, то можно травмировать ребенка.

"Не усложняйте этот вопрос. Скажите ребенку, что хотели сделать ему приятное и часть подарков клали под елку", - говорит Татьяна Ночкина.

Она также советует не обрывать сказку полностью, а использовать особый прием. Можно, например, объяснить ситуацию с Дедом Морозом таким образом, что новогоднее волшебство прекращается лишь для тех, кто перестает в него верить.

"Пусть небольшие сюрпризы и подарки продолжают появляться. Ребенок подрастает и понимает, как родителям было важно сделать приятно и хорошо ему, и любит их еще больше", - говорит психолог.