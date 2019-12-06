Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов

Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Теперь аккредитованные в стране американские дипломаты обязаны заранее информировать местные власти о планируемых посещениях госучреждений, вузов и исследовательских институтов. Процедура будет носить уведомительный характер и не нарушает норм Венской конвенции.

В МИД КНР подчеркнули, что эти меры стали ответом на принятые Вашингтоном аналогичные требования в отношении китайских дипломатов, которые вступили в силу в середине октября.