Косачев призвал ускорить возобновление авиасообщения между РФ и Грузией

Новости

Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки 13:18
В Риме начались переговоры Сергея Лаврова с премьер-министром Италии 13:16
В Волгограде предъявили обвинение в убийстве 17-летней давности 13:10
Собянин: По всей Москве откроются детские спорткомплексы 13:10
Российскому транспорту обеспечат инновации 13:08
В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала 13:08
Бесплатный проезд на МЦД завершится к 9 декабря 13:04
Делегация Крыма призвала Сербию не медлить с признанием статуса полуострова 13:03
Подходы к этическим нормам общения ИИ и человека появятся в 2020 году 13:01
В Волгограде двух человек осудили за организацию незаконной миграции 13:00
Андрейченко переизбран спикером парламента Беларуси 13:00
Жители Лондона ополчились на главную рождественскую ель 13:00
Ученые назвали оптимальный режим сна для продления жизни 13:00
КамАЗ рассекретил премиальный самосвал с новой кабиной от Mercedes 13:00
Уральские ученые создадут теорию изменения веществ в космосе 12:51
В Петербурге и Ленобласти задержано более семи тысяч пьяных водителей 12:50
Донского бизнесмена приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов 12:48
Под Тулой обнаружено древнейшее металлургическое производство 12:41
Лукашенко произвел кадровые перестановки в администрации президента 12:38
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре 12:38
Марат Хуснуллин: С начала года в Москве введено в строй 10 млн кв. м недвижимости 12:37
Видео: Как на Крымском мосту рисовали картину с Михалычем и котом 12:34
Найдена "Венера" возрастом 23 тысячи лет 12:25
Венсан Кассель: В России чувствую себя как дома 12:24
В Астрахани будут судить директора УК из-за гибели жильцов 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 12:15
Рубрика: Власть

Косачев призвал ускорить возобновление авиасообщения между РФ и Грузией

Текст: Галина Мисливская

В отношениях Москвы и Тбилиси есть несколько вопросов, требующих скорейшего решения, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В первую очередь, это упрощение визового режима и восстановление авиасообщения.

Фото: Леонид Павлючик
В Грузии с аншлагом прошли Дни российского кино

В пятницу сенатор встретился с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Есть некоторые практические вопросы, которые требуют, на наш взгляд, быстрого решения. Это и облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, это и восстановление авиасообщения", - приводит его слова ТАСС.

Сенатор посетовал, что сейчас отношения между Россией и Грузией находятся в плачевном состоянии, хотя народы двух стран "ожидают совершенного иного". "И государства, партии и политики, конечно, должны воспринимать этот общественный запрос и делать все для того, чтобы отношения между нашими странами вновь возвращались в нормальное русло", - считает он.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Косачев: Российские законодатели готовы к диалогу с Европарламентом

Косачев отметил, что Бурджанадзе "отчетливо видит и отношения с Россией". "Это ровно то, что отличает и наши подходы", - подчеркнул сенатор. Он также поблагодарил гостью за ее политическую и гражданскую позицию. "Понимаем, что то, что вы приезжаете в Россию, не всегда воспринимается адекватно в Грузии, но это позиция ответственного политика, который действует в интересах своей страны. Мы это очень уважаем", - заключил Константин Косачев.

Напомним, запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских в Россию действует с 8 июля текущего года.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство рассмотрит переход на "цифровые кадры"
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Авторов комментариев в СМИ предложили верифицировать через госуслуги
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН