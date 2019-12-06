Косачев призвал ускорить возобновление авиасообщения между РФ и Грузией

В отношениях Москвы и Тбилиси есть несколько вопросов, требующих скорейшего решения, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В первую очередь, это упрощение визового режима и восстановление авиасообщения.

В пятницу сенатор встретился с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Есть некоторые практические вопросы, которые требуют, на наш взгляд, быстрого решения. Это и облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, это и восстановление авиасообщения", - приводит его слова ТАСС.

Сенатор посетовал, что сейчас отношения между Россией и Грузией находятся в плачевном состоянии, хотя народы двух стран "ожидают совершенного иного". "И государства, партии и политики, конечно, должны воспринимать этот общественный запрос и делать все для того, чтобы отношения между нашими странами вновь возвращались в нормальное русло", - считает он.

Косачев отметил, что Бурджанадзе "отчетливо видит и отношения с Россией". "Это ровно то, что отличает и наши подходы", - подчеркнул сенатор. Он также поблагодарил гостью за ее политическую и гражданскую позицию. "Понимаем, что то, что вы приезжаете в Россию, не всегда воспринимается адекватно в Грузии, но это позиция ответственного политика, который действует в интересах своей страны. Мы это очень уважаем", - заключил Константин Косачев.

Напомним, запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских в Россию действует с 8 июля текущего года.