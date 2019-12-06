Космический корабль НАСА сделал сенсационные открытия на астероиде Бенну

Американская межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида Бенну, сделала неожиданные открытия. Корабль обнаружил струи молекулярных частиц, выбрасываемые с его поверхности, что может свидетельствовать о наличии на нем частиц воды.

Миссия НАСА OSIRIS-REx прибыла на околоземной астероид Бенну год назад и обнаружила, что космическое тело в форме вращающейся вершины полно сюрпризов. OSIRIS-REx и Бенну встретились лицом к лицу 3 декабря прошлого года. OSIRIS-REx вращается вокруг астероида, который находится в 112 миллионах километров от Земли, с 31 декабря 2018 года.

После того, как с корабля были получены последние результаты, эксперты НАСА классифицировали его как активный астероид с некой деятельностью, происходящей на его поверхности.

По оценке специалистов, этот астероид состоит из "обломков", группы камней, скрепленных гравитацией, а не является одним целым объектом. Астероид полон ценных материалов, которые могут даже содержать подсказки о том, как зародилась жизнь. По словам представителей НАСА, астероиды могут служить заправочными станциями для миссий роботов и людей, если специалистам удастся разблокировать в них водород и кислород, сообщает CNN.

Как отметили кураторы миссии OSIRIS-REx, главный сюрприз произошел всего через несколько дней наблюдений, когда аппарат сигнализировал об активности на Бенну и обнаружил струи частиц, выбрасываемые с его поверхности. Это и делает Бенну активным астероидом, который регулярно выбрасывает некий материал в космос. По словам представителей НАСА, подобное является не только редким явлением. Впервые в истории ученые получили возможность провести тщательные наблюдения за струями частиц, вырывающимися с поверхности астероида.

Частицы колеблются по размерам от нескольких до десятков сантиметров в длину. Некоторые из них медленно движутся, в то время как другие быстро пробиваются в межзвездное пространство. Некоторые падают обратно на поверхность астероида, в то время как другие выходят на орбиту вокруг него, как маленькие спутники.

Около ста частиц было выброшено Бенну во время наблюдений в январе и феврале, и они произошли в разных местах поверхности астероида. Выбросы не представляли опасности для космического корабля. Как полагают исследователи, выбросы могут быть вызваны или микрометеоритами, воздействующими на поверхность астероида, или потерей молекул воды, которые находятся в гидратированных минералах на поверхности, а также так называемым "термическим стрессом", приводящим к разрушению валунов астероида. Эти выводы содержатся в статье, обнародованной в журнале Science в четверг. Все три из этих причин могут работать вместе, чтобы вызвать выброс частиц, утверждают авторы доклада.

Бенну покрыт валунами, а не большими участками мелкозернистого материала, которые ожидали увидеть ученые. Опыты, проведенные на поверхности астероида кораблем OSIRIS-REx, подтвердили, что гидратированные минералы, включая магнетит, в изобилии находятся и широко распространены на астероиде.

Согласно исследованию, поверхность Бенну испытывает экстремальные колебания температуры в течение 4,3-часового периода ретроградного вращения, иногда на целых 100 градусов по Цельсию. Когда наблюдались два выброса, происходивших на средних широтах астероида, температура на его поверхности колебалась от 250 до 400 градусов Цельсия. Исследователи полагают, что колебания температуры вызывают термический разрыв. Некоторые из частиц, которые покидают астероид, только чтобы упасть на него, могут попасть на Землю.

Со времени прибытия на астероид Бенну OSIRIS-REx наносит на карту его поверхность, чтобы определить лучшее место для сбора образцов в 2020 году. Это будет первая миссия НАСА, которая вернет на Землю образцы, собранные с астероида, и это, как ожидается, произойдет в 2023 году.