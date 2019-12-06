Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

Торговый дом "Интерторг" (у него в управлении сети SPAR и "Народная 7Я семьЯ") до конца года закроет 37 магазинов. Об этом сообщает издание РБК. Руководство компании рассчитывает спасти бизнес, избавившись от малорентабельных торговых точек.

Как сообщил "РБК Петербург" генеральный директор ТД "Интерторг" Михаил Абдуллаев, ретейлер закроет 20 объектов в Петербурге, три в Мурманске и области, три в Петрозаводске, остальные в Ленинградской области. Часть магазинов уже прекратили работу.

Из дальних регионов (из Карелии, Мурманска, Архангельска) компания вообще уходит, так как там слишком высоки затраты на доставку. Также закроются все нерентабельные магазины в Санкт-Петербурге. Сокращение пока коснется только сети "Народная 7Я семьЯ". Еще раньше компания свернула бизнес в Череповце и Великом Новгороде.

Сокращение сети "Интерторга" происходит из-за многочисленных конфликтов компании с поставщиками. С начала года к "Интерторгу" было подано более 200 исков от поставщиков и партнеров на сумму более 2 млрд рублей. В июле 2019 года "Интерторг" сообщал, что управляет 436 магазинами. Остаться из них может половина.