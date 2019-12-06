Новости

Одиннадцать человек пострадали в результате стрельбы на авиабазе ВМС США 17:55
Киев не получит очередной транш МВФ до конца года 17:51
В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах 17:43
В Турции назвали вынужденной мерой покупку российских С-400 17:41
Преподаватель МГУ умер от отравления "Кротом" 17:35
Британский актер Стивен Грэм сыграет в продолжении "Венома" 17:30
Как правильно рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует 17:30
Volkswagen привезет в Россию три новинки 17:30
Песков: Путин проведет в Париже встречи с Зеленским, Макроном и Меркель 17:26
Минобороны провело эксперимент в космосе 17:17
В Израиле назвали кощунством празднование на Украине юбилеев бендеровцев 17:17
Матвиенко возмутилась, что петрушка в России выращивается из импортных семян 17:16
Когда электрокары сравняются с обычными автомобилями по цене 17:00
В поздравлении Зеленского с Днем ВСУ усмотрели посягательство на Крым 16:49
Путин рассказал о макроэкономической стабильности в России 16:42
"Российская газета" приглашает на non/fiction 16:41
В России впервые "напечатали" кожный имплантат прямо в операционной 16:33
В Чебоксарах распивавшая пиво школьница покусала инспекторов ГИБДД 16:30
В Омске яму на дороге "отремонтировали" картошкой 16:30
Суд оштрафовал журналиста Азара за участие в акции 31 августа 16:25
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание 16:24
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов 16:23
СК прекратил дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина 16:23
Болгария опровергла информацию о возведении у себя базы НАТО 16:20
Зачем в Риге запустили процесс роспуска думы 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 16:23
Рубрика: Экономика

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

Текст: Ольга Игнатова

Торговый дом "Интерторг" (у него в управлении сети SPAR и "Народная 7Я семьЯ") до конца года закроет 37 магазинов. Об этом сообщает издание РБК. Руководство компании рассчитывает спасти бизнес, избавившись от малорентабельных торговых точек.

Фото: iStock
Бизнес начнет нести экологическую ответственность по методичке

Как сообщил "РБК Петербург" генеральный директор ТД "Интерторг" Михаил Абдуллаев, ретейлер закроет 20 объектов в Петербурге, три в Мурманске и области, три в Петрозаводске, остальные в Ленинградской области. Часть магазинов уже прекратили работу.

Из дальних регионов (из Карелии, Мурманска, Архангельска) компания вообще уходит, так как там слишком высоки затраты на доставку. Также закроются все нерентабельные магазины в Санкт-Петербурге. Сокращение пока коснется только сети "Народная 7Я семьЯ". Еще раньше компания свернула бизнес в Череповце и Великом Новгороде.

Сокращение сети "Интерторга" происходит из-за многочисленных конфликтов компании с поставщиками. С начала года к "Интерторгу" было подано более 200 исков от поставщиков и партнеров на сумму более 2 млрд рублей. В июле 2019 года "Интерторг" сообщал, что управляет 436 магазинами. Остаться из них может половина.

Экономика Бизнес Крупные компании
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год