Лавров прокомментировал слухи о "шпионском гнезде" во Франции

Глава российского МИД Сергей Лавров, принимающий участие в дискуссии на международной экспертно-политической конференции высокого уровня "Средиземноморские диалоги" (ее пятый год подряд проводит МИД Италии), прокомментировал слухи, распространенные американскими СМИ, о "российском вмешательстве" в дела Ливии (об этом министра спросил один из модераторов), а заодно о якобы раскрытом "шпионском гнезде" во Франции, о котором написала газета Le Monde.

Комментируя слухи о том, что "российские наемники были замечены воюющими на стороне фельдмаршала Хафтара в ливийском Тобруке", Лавров призвал "не искать сенсаций", но реальными делами содействовать восстановлению "ливийской государственности, разрушенной в результате авантюры НАТО". "Когда по всему миру появляются служащие армий стран НАТО - например, в Сирии, куда их не приглашали, но они там по факту находятся, это почему-то считается нормальным", - отметил глава МИД РФ. Он также коснулся публикации во французских СМИ о том, что в Верхней Савойе, на границе со Швейцарией, "якобы было раскрыто гнездо некой российской разведдеятельности". "Правда, никакой разведдеятельностью оно не занималось, но все равно "гнездо", - отметил Лавров. Напомнил он и о появлявшихся в западных СМИ "утечках" по поводу Чили. "Там мы тоже "занимались беспорядками и участвовали там во внешнеполитической борьбе", - иронично заключил глава МИД.