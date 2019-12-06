Лавров рассказал о своих ожиданиях от "нормандского" саммита

В ходе "нормандского" саммита Россия надеется услышать, что "все-таки планируется делать в Киеве для выполнения минских договоренностей". Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Италии.

"Мы рассчитываем, что намерения украинского руководства станут более понятными в ходе предстоящего в ближайший понедельник саммита в "нормандском формате" в Париже, - констатировал российских дипломат. - Слишком противоречивые сигналы поступают из украинской столицы от различных официальных лиц". По его словам, Россия по-прежнему настаивает на полном и последовательном выполнении минских договоренностей, которые были одобрены резолюцией 2202 Совбеза ООН.

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.