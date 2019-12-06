Закон Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 94-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 3 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 146 056 837,2 тысячи рублей;

общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 154 096 156,2 тысячи рублей;

дефицит областного бюджета Ленинградской области в сумме 8 039 319,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год в сумме 153 416 361,4 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 161 369 562,7 тысячи рублей;

общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год в сумме 161 983 331,9 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 888 054,2 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 165 927 704,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 640 947,2 тысячи рублей;

дефицит областного бюджета Ленинградской области на 2021 год в сумме 8 566 970,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 4 558 141,6 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета Ленинградской области

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в областной бюджет Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень и коды федеральных органов исполнительной власти - главных администраторов доходов областного бюджета Ленинградской области согласно приложению 3.

4. Установить, что 25 процентов прибыли государственных предприятий Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в областной бюджет Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинградской области.

5. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам, поступающим в бюджет Ленинградской области, и отмененным региональным налогам и сборам зачисляется в областной бюджет Ленинградской области.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами Ленинградской области

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, поступающих в областной бюджет Ленинградской области в целях формирования дорожного фонда Ленинградской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.

3. Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Ленинградской области, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских и сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Ленинградской области, зачисляется в областной бюджет Ленинградской области по нормативу 50 процентов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области

1. Утвердить:

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6;

ведомственную структуру расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

2. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2020 год в сумме 10 890 649,2 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 11 001 478,8 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 11 175 141,2 тысячи рублей.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 10 785 771,7 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 12 191 408,9 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 13 254 197,9 тысячи рублей.

5. Утвердить резервный фонд Правительства Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 150 000,0 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 300 000,0 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 300 000,0 тысячи рублей.

Утвердить резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов:

на 2020 год в сумме 100 000,0 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 100 000,0 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 100 000,0 тысячи рублей.

Установить, что средства резервного фонда Правительства Ленинградской области и резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов распределяются в соответствии с правовыми актами Правительства Ленинградской области.

6. Зарезервировать бюджетные ассигнования для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

на 2020 год в сумме 409 375,8 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 409 375,8 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 409 375,8 тысячи рублей.

7. Зарезервировать бюджетные ассигнования для финансового обеспечения расходов на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

на 2020 год в сумме 1 954 512,3 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 2 851 367,1 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 3 205 053,7 тысячи рублей.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области без внесения изменений в настоящий областной закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных частями 6 и 7 настоящей статьи бюджетных ассигнований в соответствии с порядками, установленными Правительством Ленинградской области.

9. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 10.

10. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся государственными учреждениями) в случаях, установленных приложением 11.

11. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" в ходе исполнения настоящего областного закона изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения областного бюджета Ленинградской области, без внесения изменений в настоящий областной закон:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов государственной власти и иных государственных органов Ленинградской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов исполнительной власти Ленинградской области и государственных органов Ленинградской области в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим областным законом на обеспечение их деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, в случае создания (реорганизации) государственного учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов

в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области на предоставление бюджетным

и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также заключенных соглашений;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету Ленинградской области из федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей государственной программе Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим областным законом для финансирования государственной программы Ленинградской области, после внесения изменений в государственную программу Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области на реализацию региональных проектов Ленинградской области, после внесения изменений в паспорт регионального проекта;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим областным законом главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, подлежащую возврату в федеральный бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области в текущем финансовом году.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном областным законом от 8 июня 2011 года № 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения Губернатора Ленинградской области, лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, окладов месячных денежных содержаний гражданских служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Правительства Ленинградской области и иных органов исполнительной власти Ленинградской области, входящих в состав Администрации Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 3 155 202,5 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 3 159 336,9 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 3 225 100,4 тысячи рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2020 году

1. В целях реализации части 2 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс Ленинградской области) для определения нуждаемости при предоставлении социальной поддержки установить на 2020 год величину среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, в размере 31 900 рублей.

2. В целях реализации статьи 2.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в сумме 33 000 рублей при рождении первого ребенка, в сумме 44 000 рублей при рождении второго ребенка, в сумме 55 000 рублей при рождении третьего и последующих детей.

3. В целях реализации статьи 2.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в сумме 10 624 рубля.

4. В целях реализации статьи 2.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года следующие размеры ежемесячных пособий на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания с учетом коэффициента индексации 1,0:

на детей из обычных семей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 800 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет в сумме 600 рублей;

на детей из многодетных семей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 800 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет в сумме 600 рублей;

на детей одиноких матерей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 1 700 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет в сумме 1 400 рублей;

на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов либо находятся в розыске, в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 1 700 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет в сумме 1 400 рублей.

5. В целях реализации статьи 2.7 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года величину среднего размера платы за аренду однокомнатной квартиры в Ленинградской области в сумме 13 799 рублей, за аренду двухкомнатной квартиры в Ленинградской области в сумме 17 092 рубля для использования при расчете размера ежемесячной денежной компенсации части расходов семьи на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда.

6. В целях реализации статьи 2.8 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет с учетом коэффициента индексации 1,0:

беременным женщинам с момента постановки на медицинский учет, детям в возрасте до двух лет в сумме 936 рублей;

детям в возрасте от двух до трех лет в сумме 832 рубля.

7. В целях реализации статьи 2.9 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в сумме 5 000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

8. В целях реализации статьи 2.10 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты на ребенка, поставленного на учет на получение места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест, в сумме 9 500 рублей.

9. В целях реализации статьи 3.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным (многодетным приемным) семьям на каждого члена семьи в сумме 733 рубля с учетом коэффициента индексации 1,0.

10. В целях реализации статьи 3.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2020 год размер денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в сумме 4 160 рублей с учетом коэффициента индексации 1,04.

11. В целях реализации статьи 3.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер материнского капитала в сумме 126 936 рублей с учетом коэффициента индексации 1,04.

12. В целях реализации статьи 3.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер дополнительного единовременного пособия при рождении одновременно трех и более детей в сумме 100 000 рублей на каждого рожденного ребенка с учетом коэффициента индексации 1,0.

13. В целях реализации статьи 3.7 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2020 год объем средств на обеспечение многодетной семьи транспортным средством в размере, не превышающем 1 500 000 рублей.

14. В целях реализации статьи 3.8 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2020 год размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, предоставляемой многодетной семье при рождении одновременно одной матерью трех и более детей, в размере 3 000 000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0.

15. В целях реализации статьи 5.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, определяемой в зависимости от расстояния от места проживания инвалида (ребенка-инвалида) до места получения процедуры гемодиализа и обратно: от 15 до 100 км в сумме 1 000 рублей, от 101 до 200 км в сумме 2 000 рублей, от 201 до 300 км в сумме 3 000 рублей, от 301 до 400 км в сумме 4 000 рублей.

16. В целях реализации статьи 5.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению I и II группы с учетом коэффициента индексации 1,04:

инвалидам с детства по зрению I группы в сумме 3 786 рублей;

неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I и II группы и (или) их несовершеннолетних детей, в сумме 3 245 рублей.

17. В целях реализации статьи 5.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в сумме 1 865 рублей с учетом коэффициента индексации 1,04.

18. В целях реализации статьи 6.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2020 год размер ежегодной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,04:

на ребенка, страдающего заболеванием целиакия, в сумме 26 369 рублей;

на ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия, в сумме 39 327 рублей.

19. В целях реализации статьи 6.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,04:

на ребенка-инвалида, у которого в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии третьей степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности, в сумме 5 949 рублей;

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте) и не признанное в установленном законом порядке ребенком-инвалидом, в сумме 5 949 рублей.

20. В целях реализации статей 7.2 и 7.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года с учетом коэффициента индексации 1,0:

размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области (пенсионерам из их числа, проживающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области), кроме педагогических работников, в том числе части расходов на оплату жилого помещения, понесенных нетрудоспособными членами семей специалистов, совместно с ними проживающими и находящимися на их иждивении, по каждому муниципальному району согласно приложению 12;

размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам государственных (за исключением федеральных) и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области (пенсионерам из их числа, проживающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области), в сумме 1 503 рубля и на каждого нетрудоспособного члена семьи педагогического работника, совместно с ним проживающего и находящегося на его иждивении, в сумме 301 рубль.

21. В целях реализации статей 8.5, 9.2 и 11.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,04:

ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, в сумме 649 рублей;

ветеранам труда Ленинградской области в сумме 820 рублей.

22. В целях реализации статьи 8.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы по каждому муниципальному району согласно приложению 12 с учетом коэффициента индексации 1,0.

23. В целях реализации статьи 10.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений в сумме 30 000 рублей.

24. В целях реализации статьи 11.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года стоимость единого социального проездного билета в сумме 416 рублей.

25. В целях реализации статьи 11.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий и членам семей погибшего (умершего) инвалида боевых действий с учетом коэффициента индексации 1,04:

инвалидам I группы в сумме 8 112 рублей;

инвалидам II группы в сумме 4 867 рублей;

инвалидам III группы в сумме 2 434 рубля;

одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий в сумме 2 434 рубля.

26. В целях реализации статьи 11.6 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2020 год размер единовременной выплаты к юбилею совместной жизни супружеским парам:

в связи с 50-летним юбилеем в сумме 20 000 рублей;

в связи с 60-летним юбилеем в сумме 30 000 рублей;

в связи с 70-летним юбилеем в сумме 40 000 рублей;

в связи с 75-летним юбилеем в сумме 50 000 рублей.

27. В целях реализации статьи 11.7 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года размер единовременной денежной выплаты на погребение умершей жертвы политических репрессий в сумме 3 000 рублей.

28. В целях реализации статьи 12.1 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 2020 года следующие размеры государственной социальной помощи с учетом коэффициента индексации 1,0:

единовременной денежной выплаты в случае чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), произошедшей на территории Ленинградской области, в сумме 20 000 рублей на одного человека;

единовременной денежной выплаты в случае заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, применения дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения, в сумме 5 000 рублей;

единовременной денежной выплаты в случае трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты питания, одежду и услуги, в сумме 1 500 рублей;

единовременной денежной выплаты в случае обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет в сумме 1 500 рублей;

предельный размер единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в сумме 55 862 рубля;

ежемесячных социальных пособий на основании социального контракта в сумме 3 352 рубля на одного человека.

29. В целях реализации части 4 статьи 12.5 Социального кодекса Ленинградской области установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 9 247 рублей.

30. Установить с 1 января 2020 года коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты каждому из родителей (отчиму, мачехе) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории Чеченской Республики, - 1,04.

31. Установить с 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством):

в возрасте до шести лет в сумме 9 210 рублей;

старше шести лет в сумме 12 038 рублей.

32. Установить с 1 января 2020 года коэффициент индексации вознаграждения наставнику, заключившему договор о постинтернатном сопровождении, - 1,0.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением 13.

2. Утвердить:

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год - 1,525, на 2021 год - 1,525, на 2022 год - 1,525;

критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений на 2020 год в сумме 1 041 рубль на человека;

критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений на 2020 год в сумме 1 709 рублей на человека;

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14.

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты в форме дотаций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов);

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области;

на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами.

4. Утвердить Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 15.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 (таблицы 1 - 31).

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (за исключением субсидий, распределение которых утверждено согласно приложению 16) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

Установить, что порядок определения общего объема средств бюджета Ленинградской области, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и порядок распределения этих средств и средств, направленных в бюджет Ленинградской области в виде субсидий из федерального бюджета, между бюджетами муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, устанавливаются правовыми актами Правительства Ленинградской области.

5. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 (таблицы 1 - 28).

Установить, что не распределенные между бюджетами муниципальных образований Ленинградской области субвенции (нераспределенный резерв) из областного бюджета Ленинградской области в объеме, не превышающем пяти процентов общего объема соответствующей субвенции, распределяются между бюджетами муниципальных образований Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинградской области, на те же цели без внесения изменений в настоящий областной закон.

Утвердить порядки распределения субвенций бюджетам муниципальных образований:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), согласно приложению 19;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), согласно приложению 20.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 (таблицы 1 - 3).

Установить, что иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ленинградской области предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области:

на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования;

на премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства;

на поддержку отрасли культуры;

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

на гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа;

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области;

на создание модельных муниципальных библиотек.

7. Утвердить субсидию федеральному бюджету на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ленинградской области на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 2020 год в сумме 242 254,2 тысячи рублей.

8. Утвердить субсидии бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, заключаемого между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью:

на 2020 год в сумме 976 924,4 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 1 007 800,9 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 1 007 800,9 тысячи рублей.

Порядок предоставления субсидий определяется нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

9. Утвердить иной межбюджетный трансферт бюджету Симферопольского района Республики Крым в целях оказания финансовой помощи Симферопольскому району по обеспечению исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2020 год в сумме 43 900,0 тысячи рублей.

Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта устанавливается Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Ленинградской области и Администрацией Симферопольского района Республики Крым.

10. Утвердить межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение затрат по выплате пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, и выплате социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню:

на 2020 год в сумме 14 444,8 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 14 993,6 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 15 593,4 тысячи рублей.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов утверждается нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

11. Утвердить межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 5 093 511,4 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 5 105 950,2 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 5 118 902,4 тысячи рублей.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов утверждается нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Статья 8. Государственный внутренний долг Ленинградской области. Государственные внутренние заимствования Ленинградской области

1. Установить верхний предел государственного долга Ленинградской области:

на 1 января 2021 года в сумме 3 648 017,2 тысячи рублей, в том числе государственные гарантии Ленинградской области 1 185 145,0 тысячи рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 3 579 525,2 тысячи рублей, в том числе государственные гарантии Ленинградской области 1 660 000,0 тысячи рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 3 563 678,2 тысячи рублей, в том числе государственные гарантии Ленинградской области 2 160 000,0 тысячи рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21.

3. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 7 959,0 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 5 914,0 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 1 875,8 тысячи рублей.

Установить сумму средств, направляемых на погашение реструктуризированной задолженности и уплату процентов за рассрочку по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета:

в соответствии с дополнительным соглашением от 30 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 6 сентября 2010 года № 01-01-06/06-321 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - на уплату процентов за рассрочку на 2020 год 372,0 тысячи рублей, на 2021 год 372,0 тысячи рублей, на 2022 год 372,0 тысячи рублей;

в соответствии с дополнительным соглашением от 26 декабря 2017 года № 3 к Соглашению от 22 июля 2015 года № 01-01-06/06-110 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области - на погашение задолженности по бюджетному кредиту на 2020 год 60 000,0 тысячи рублей, на 2021 год 120 000,0 тысячи рублей, на 2022 год 120 000,0 тысячи рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку на 2020 год 534,9 тысячи рублей, на 2021 год 469,8 тысячи рублей, на 2022 год 349,8 тысячи рублей;

в соответствии с дополнительным соглашением от 26 декабря 2017 года № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-179 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области - на погашение задолженности по бюджетному кредиту на 2020 год 19 040,4 тысячи рублей, на 2021 год 38 080,8 тысячи рублей, на 2022 год 38 080,8 тысячи рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку на 2020 год 169,7 тысячи рублей, на 2021 год 149,1 тысячи рублей, на 2022 год 111,0 тысячи рублей;

в соответствии с дополнительным соглашением от 26 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 4 марта 2016 года № 01-01-06/06-49 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области - на погашение задолженности по бюджетному кредиту на 2020 год 133 761,1 тысячи рублей, на 2021 год 267 522,2 тысячи рублей, на 2022 год 267 522,2 тысячи рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку на 2020 год 1 192,5 тысячи рублей, на 2021 год 1 047,4 тысячи рублей, на 2021 год 779,8 тысячи рублей;

в соответствии с дополнительным соглашением от 26 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 2 ноября 2016 года № 01-01-06/06-243 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области - на погашение задолженности по бюджетному кредиту на 2020 год 22 391,4 тысячи рублей, на 2021 год 44 782,8 тысячи рублей, на 2022 год 44 782,8 тысячи рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку на 2020 год 199,6 тысячи рублей, на 2021 год 175,3 тысячи рублей, на 2022 год 130,5 тысячи рублей;

в соответствии с дополнительным соглашением от 26 декабря 2017 года № 1 к Соглашению от 11 мая 2017 года № 01-01-06/06-146 о предоставлении бюджету Ленинградской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ленинградской области - на погашение задолженности по бюджетному кредиту на 2020 год 22 730,6 тысячи рублей, на 2021 год 45 461,2 тысячи рублей, на 2022 год 45 461,2 тысячи рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку на 2020 год 202,7 тысячи рублей, на 2021 год 178,0 тысячи рублей, на 2022 год 132,5 тысячи рублей.

4. Предоставить право осуществления государственных внутренних заимствований Ленинградской области от имени Ленинградской области в 2020 - 2022 годах финансовому органу Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом предельной величины государственного долга Ленинградской области.

Статья 9. Предоставление государственных гарантий Ленинградской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Ленинградской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22.

2. Предоставить право Правительству Ленинградской области предоставлять в 2020 - 2022 годах государственные гарантии Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с утвержденной частью 1 настоящей статьи программой с учетом предельной величины государственного долга Ленинградской области по государственным гарантиям.

3. Установить, что предоставление в 2020 - 2022 годах государственных гарантий Ленинградской области юридическим лицам по заимствованиям на реализацию инвестиционных проектов осуществляется с взиманием платы в размере 0,2 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых гарантией.

4. Предоставление государственных гарантий Ленинградской области осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 23.

5. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Ленинградской области по возможным гарантийным случаям:

на 2020 год в сумме 40 484,6 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 25 145,0 тысячи рублей.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24.

2. Утвердить в составе источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области резервный фонд Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 900 000,0 тысячи рублей;

на 2021 год в сумме 900 000,0 тысячи рублей;

на 2022 год в сумме 900 000,0 тысячи рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области согласно приложению 25.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты из областного бюджета Ленинградской области предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на эти цели, в сумме до 250 000,0 тысячи рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до шести месяцев в пределах 2020 года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми в 2020 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городскому округу) без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Органом, уполномоченным представлять Ленинградскую область в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также правоотношениях, возникающих в связи с его заключением, является финансовый орган Ленинградской области.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Ленинградской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Ленинградской области, осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Статья 12. Особенности списания в 2020 году отдельных видов задолженности перед областным бюджетом Ленинградской области

Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставленным на возвратной и (или) возмездной основе бюджетным денежным средствам, в том числе бюджетным кредитам (ссудам), включая требования по уплате процентов, предусмотренных договором (соглашением), а также по иным договорам и сделкам, предусматривающим обязательства по возврату бюджетных кредитов (ссуд), регулируемым гражданским законодательством Российской Федерации, признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию:

в случае завершения процедуры банкротства и (или) прекращения существования юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме случаев, когда законом или иным правовым актом исполнение обязательства ликвидированного юридического лица (индивидуального предпринимателя) возлагается на другое лицо) и внесении в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) записи о ликвидации юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе в случае принятия в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регистрирующим органом решения об исключении недействующего юридического лица (индивидуального предпринимателя) из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

в случае отсутствия в едином государственном реестре юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица после 1 июля 2002 года или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей после 1 января 2004 года;

в случае вступления в законную силу судебного акта, в соответствии с которым комитет финансов Ленинградской области как администратор источников финансирования дефицита бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с отказом в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, истечением срока исковой давности, в том числе при наличии вступившего в законную силу определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока для подачи в суд заявления о взыскании задолженности;

в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Действия по списанию задолженности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), указанной в настоящей статье, осуществляются финансовым органом Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



