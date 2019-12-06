Лукашенко произвел кадровые перестановки в администрации президента

Кадровые перестановки затронули на уходящей неделе и руководящие посты в администрации президента Беларуси. Бывший первый заместитель КГБ республики Игорь Сергеенко по решению Александра Лукашенко назначен руководителем его администрации.

Главной задачей генерал-майора, по словам белорусского лидера, должно быть сохранение страны. "Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Заместителем главы администрации назначена профессор Ольга Чуприс. Доктор юридических наук до последнего времени занимала должность проректора Белорусского университета по учебной работе и образовательным инновациям. Глава государства охарактеризовал ее как человека образованного, имеющего опыт конституционной работы. "Нам очень сейчас нужен (и это востребовано жизнью) человек от науки, который умеет донести до людей языком юридическим, а иногда и простым, сложные юридические понятия и нормы, умеет разговаривать в любой аудитории", - подчеркнул он.

В новой должности Чуприс предстоит курировать вопросы законодательного регулирования, организовать работу по корректировке Основного закона. "Запрос в обществе на новую конституцию уже существует. Нам придется как минимум корректировать некоторые ее положения, переформатировать власть", - пояснил Лукашенко.

А работавшие ранее на этих должностях в администрации, уточняют официальные источники, займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в верхнюю палату парламента по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав нижней палаты представителей седьмого созыва. Кроме того, президент принял решение направить в Совет Республики по президентской квоте Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова.

Что касается бывшего руководителя администрации - Натальи Кочановой, то президент рассчитывает, что ее кандидатуру сенаторы поддержат на пост председателя палаты. "Я не стану скрывать (это дело сената, как решать кадровые проблемы), что хотел бы видеть руководителем сената Наталью Ивановну, а ее заместителем - бывшего губернатора Минской области Анатолия Исаченко.

Кроме того, Кочанова продолжит курировать столицу республики в качестве уполномоченного президента, а за Анатолием Исаченко останется кураторство Минской области.