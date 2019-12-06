Лунная миссия Китая получила очередную награду

В Токио открылся 3-й Международный семинар-симпозиум Moon Village ("Лунное поселение"), на котором китайская лунная миссия "Чанъэ-4" получила награду в номинации "Лучшая миссия по исследованию Луны". Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", она стала первым проектом, награжденным в этой категории.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
На семинаре главный конструктор лунной программы Китая, академик Инженерной академии КНР У Вэйжэнь выступил с докладом. Он подвел итоги достижений китайского проекта и ознакомил присутствующих с планами Китая по исследованиям Луны и космического пространства. У Вэйжэнь также заявил, что Китай готов работать с международными партнерами в целях изучения и мирного использования космического пространства, а также намерен и далее поддерживать мероприятия и инициативы Ассоциации Moon Village.