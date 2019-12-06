Мантуров: Германия остается ключевым экономическим партнером

Торгово-экономические отношения между Россией и Германией подтвердили устойчивость к негативным изменениям в мировой экономике. Такое мнение высказал "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

⁃ После падения двустороннего товарооборота в 2016 году до минимума в 40,7 млрд долларов, удалось вывести двустороннюю торговлю на трек уверенного роста: 50,0 млрд долларов - в 2017 г., 59,6 млрд долларов - в 2018 г, в текущем году рассчитываем на продолжение позитивной тенденции. Для России Германия продолжает оставаться ключевым экономическим партнером, занимая 1-е место во внешнеторговом обороте России среди европейских стран.

У нас хорошие перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, информационных технологий, включая электронную коммерцию, экологии, логистики и транспорта, здравоохранения, производств современных материалов, а также в реализации крупных совместных проектов по повышению эффективности производств и встраиванию российских компаний в глобальные производственные цепочки.

Немецкие компании обладают большим опытом работы на российском рынке, и даже с учетом нестабильности в глобальной экономике заинтересованы в том, чтобы сохранить и упрочить свое присутствие в России.

В конце июня был заключен СПИК с компанией Volkswagen, BMW будет развивать свое производство на калининградской площадке в рамках СПИК, заключенного с "Автотором", а компания "Сев-Евродрайв" открыла Центр приводной техники в Ленинградской области и уже анонсировала планы по созданию производственных площадок еще в двух российских городах - Новосибирске и Тольятти. Напомню, что иностранные предприятия, разместившие производство на территории России и выполнившие требования локализации, имеют право воспользоваться всем спектром мер господдержки наравне с российскими компаниями.

Расскажу об инициативе, которую мы разработали, чтобы сделать взаимодействие немецких предпринимателей, их российских контрагентов и органов власти более эффективным - мы провели масштабную работу в рамках государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Прекрасно понимая, какой объем информации содержится в ГИСП и её значение в качестве универсального инструмента поддержки инвестиций, мы стремимся учитывать нужды всех пользователей, тем более, что германских предпринимателей среди них становится все больше. Уже фактически завершен перевод разделов системы, касающихся инвестиций в российскую промышленность. Вся необходимая информация стала основой отдельного сервиса - Путеводителя для немецких инвесторов, благодаря которому предприниматели ФРГ пошагово смогут ознакомиться с возможностями для инвестиций и всей законодательной базой. Планируем представить его нашим партнерам в начале следующего года.

Отмечу, что и наши компании наращивают свое присутствие в Германии. Российские банки, прежде всего "ВТБ" и "Сбербанк", имеют на территории Германии дочерние предприятия, реализуют свои проекты "Газпром", "Мечел", присутствуют передовые IT-решения российских брендов - в Берлине открыт офис интернет-компании "Яндекс", широко представлена продукция "Лаборатории Касперского", в Мюнхене находится головной европейский офис ведущего разработчика программного обеспечения в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики - компании "Abbyy". Российское предприятие "Илим-Тимбер" с 2010 г. владеет рядом деревообрабатывающих комплексов и лесопильной линией в Баварии и Мекленбурге-Передней Померании, в 2014 г. фармацевтическая компания "Р-Фарм" приобрела завод по выпуску твердых лекарственных форм у компании Pfizer в г. Иллертиссен (Бавария). В 2016 г. "Кировский завод" открыл в г. Росток (Мекленбург-Передняя Померания) завод по производству подшипников и опорно-поворотных устройств, а компания "Технониколь" приобрела завод по производству строительных материалов в Северный Рейн-Вестфалия. Объем инвестиций.

Из самых свежих примеров - на крупнейшей в мире выставке Agritechnica очень хорошо себя показали российские производители техники для сельского хозяйства. Посетителям выставки было представлено 55 единиц техники и оборудования российского производства: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, бороны, плуги, пресс-подборщики, оборудование для обработки и хранения зерновых культур. Компания "Ростсельмаш" впервые в истории российского сельскохозяйственного машиностроения удостоилась серебряной медали конкурса инноваций Agroinovation за систему ночного видения для самоходной сельхозтехники - RSM Night Vision. В результате участия в выставке отечественные компании получили более 1000 запросов о продукции и заключили около 60 предварительных контрактов о поставке сельскохозяйственной техники в Германию, Румынию, Италию, Болгарию, страны СНГ. Кстати, к экспансии на европейский рынок российские производители подготовились и с точки зрения сервиса - уверен, что это станет аргументом в их пользу в глазах потенциальных покупателей. В конце 2018 г. "Ростсельмаш" открыл в г. Оснабрюк (Северный Рейн-Вестфалия) сервисный центр для обслуживания своей техники в Германии и сопредельных странах, вложив в его создание 1,5 млн евро.