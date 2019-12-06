Мантуров: Германия остается ключевым экономическим партнером

Новости

Киев не получит очередной транш МВФ до конца года 17:51
В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах 17:43
В Турции назвали вынужденной мерой покупку российских С-400 17:41
Преподаватель МГУ умер от отравления "Кротом" 17:35
Британский актер Стивен Грэм сыграет в продолжении "Венома" 17:30
Как правильно рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует 17:30
Volkswagen привезет в Россию три новинки 17:30
Песков: Путин проведет в Париже встречи с Зеленским, Макроном и Меркель 17:26
Минобороны провело эксперимент в космосе 17:17
В Израиле назвали кощунством празднование на Украине юбилеев бендеровцев 17:17
Матвиенко возмутилась, что петрушка в России выращивается из импортных семян 17:16
Когда электрокары сравняются с обычными автомобилями по цене 17:00
В поздравлении Зеленского с Днем ВСУ усмотрели посягательство на Крым 16:49
Путин рассказал о макроэкономической стабильности в России 16:42
"Российская газета" приглашает на non/fiction 16:41
В России впервые "напечатали" кожный имплантат прямо в операционной 16:33
В Чебоксарах распивавшая пиво школьница покусала инспекторов ГИБДД 16:30
В Омске яму на дороге "отремонтировали" картошкой 16:30
Суд оштрафовал журналиста Азара за участие в акции 31 августа 16:25
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание 16:24
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов 16:23
СК прекратил дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина 16:23
Болгария опровергла информацию о возведении у себя базы НАТО 16:20
Зачем в Риге запустили процесс роспуска думы 16:19
Сенаторы избрали Наталью Кочанову спикером Совета Республики Беларусь 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 16:31
Рубрика: Экономика

Мантуров: Германия остается ключевым экономическим партнером

Текст: Елена Березина
Торгово-экономические отношения между Россией и Германией подтвердили устойчивость к негативным изменениям в мировой экономике. Такое мнение высказал "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров:
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

⁃ После падения двустороннего товарооборота в 2016 году до минимума в 40,7 млрд долларов, удалось вывести двустороннюю торговлю на трек уверенного роста: 50,0 млрд долларов - в 2017 г., 59,6 млрд долларов - в 2018 г, в текущем году рассчитываем на продолжение позитивной тенденции. Для России Германия продолжает оставаться ключевым экономическим партнером, занимая 1-е место во внешнеторговом обороте России среди европейских стран.

Фото: iStock
Минпромторг поддержит перспективные разработки медицинской техники

У нас хорошие перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, информационных технологий, включая электронную коммерцию, экологии, логистики и транспорта, здравоохранения, производств современных материалов, а также в реализации крупных совместных проектов по повышению эффективности производств и встраиванию российских компаний в глобальные производственные цепочки.

Немецкие компании обладают большим опытом работы на российском рынке, и даже с учетом нестабильности в глобальной экономике заинтересованы в том, чтобы сохранить и упрочить свое присутствие в России.

В конце июня был заключен СПИК с компанией Volkswagen, BMW будет развивать свое производство на калининградской площадке в рамках СПИК, заключенного с "Автотором", а компания "Сев-Евродрайв" открыла Центр приводной техники в Ленинградской области и уже анонсировала планы по созданию производственных площадок еще в двух российских городах - Новосибирске и Тольятти. Напомню, что иностранные предприятия, разместившие производство на территории России и выполнившие требования локализации, имеют право воспользоваться всем спектром мер господдержки наравне с российскими компаниями.

Расскажу об инициативе, которую мы разработали, чтобы сделать взаимодействие немецких предпринимателей, их российских контрагентов и органов власти более эффективным - мы провели масштабную работу в рамках государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Фото: iStock
Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Прекрасно понимая, какой объем информации содержится в ГИСП и её значение в качестве универсального инструмента поддержки инвестиций, мы стремимся учитывать нужды всех пользователей, тем более, что германских предпринимателей среди них становится все больше. Уже фактически завершен перевод разделов системы, касающихся инвестиций в российскую промышленность. Вся необходимая информация стала основой отдельного сервиса - Путеводителя для немецких инвесторов, благодаря которому предприниматели ФРГ пошагово смогут ознакомиться с возможностями для инвестиций и всей законодательной базой. Планируем представить его нашим партнерам в начале следующего года.

Отмечу, что и наши компании наращивают свое присутствие в Германии. Российские банки, прежде всего "ВТБ" и "Сбербанк", имеют на территории Германии дочерние предприятия, реализуют свои проекты "Газпром", "Мечел", присутствуют передовые IT-решения российских брендов - в Берлине открыт офис интернет-компании "Яндекс", широко представлена продукция "Лаборатории Касперского", в Мюнхене находится головной европейский офис ведущего разработчика программного обеспечения в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики - компании "Abbyy". Российское предприятие "Илим-Тимбер" с 2010 г. владеет рядом деревообрабатывающих комплексов и лесопильной линией в Баварии и Мекленбурге-Передней Померании, в 2014 г. фармацевтическая компания "Р-Фарм" приобрела завод по выпуску твердых лекарственных форм у компании Pfizer в г. Иллертиссен (Бавария). В 2016 г. "Кировский завод" открыл в г. Росток (Мекленбург-Передняя Померания) завод по производству подшипников и опорно-поворотных устройств, а компания "Технониколь" приобрела завод по производству строительных материалов в Северный Рейн-Вестфалия. Объем инвестиций.

Фото: iStock
Бизнес начнет нести экологическую ответственность по методичке

Из самых свежих примеров - на крупнейшей в мире выставке Agritechnica очень хорошо себя показали российские производители техники для сельского хозяйства. Посетителям выставки было представлено 55 единиц техники и оборудования российского производства: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, бороны, плуги, пресс-подборщики, оборудование для обработки и хранения зерновых культур. Компания "Ростсельмаш" впервые в истории российского сельскохозяйственного машиностроения удостоилась серебряной медали конкурса инноваций Agroinovation за систему ночного видения для самоходной сельхозтехники - RSM Night Vision. В результате участия в выставке отечественные компании получили более 1000 запросов о продукции и заключили около 60 предварительных контрактов о поставке сельскохозяйственной техники в Германию, Румынию, Италию, Болгарию, страны СНГ. Кстати, к экспансии на европейский рынок российские производители подготовились и с точки зрения сервиса - уверен, что это станет аргументом в их пользу в глазах потенциальных покупателей. В конце 2018 г. "Ростсельмаш" открыл в г. Оснабрюк (Северный Рейн-Вестфалия) сервисный центр для обслуживания своей техники в Германии и сопредельных странах, вложив в его создание 1,5 млн евро.

Экономика ВЭД Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минпромторг
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год