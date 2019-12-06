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06.12.2019 17:09
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала ускорить принятие закона о запрете "клеток" в судах

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что отдельные ведомства намеренно затягивают прохождение в Госдуме сенаторского законопроекта о запрете ограждений в залах судебных заседаний. В пятницу в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями она попросила главу аппарата правительства вице-премьера Константина Чуйченко проследить за тем, чтобы затраты на ликвидацию "клеток" были оценены объективно.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним историю вопроса. Законопроект о запрете использования заграждений в залах судебных заседаний был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года группой сенаторов во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В сентябре 2019 года Валентина Матвиенко сообщила, что документ получил положительное заключение правительства. "Дальше нам предстоит непростой путь. Надо пройти Государственную думу, есть много возражающих, но мы твердо движемся по этому пути", - сказала она тогда.

Фото: iStock
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В числе тех, кто высказывал замечания к документу, было МВД России. По его данным, в случае принятия закона в нынешнем виде потребуется увеличение штатной численности полиции на 30,5 тысячи единиц, на содержание которых понадобится 21,5 миллиарда рублей в год.

"Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с Минюстом, МВД, всеми ответственными ведомствами продолжать эту работу. Ускорить его принятие, не выхолостив его суть", - заявила Матвиенко на совещании со статс-секретарями.

"Это такой рудимент, который унижает человеческое достоинство. И, конечно, с этим надо что-то делать", - согласился Константин Чуйченко. По его мнению, большинство развилок в работе над документом пройдено.

Валентина Матвиенко напомнила, что положительное заключение правительства на проект было получено только благодаря поддержке премьера Дмитрия Медведева. "Если бы не его позиция, мы бы получили отрицательное заключение, потому что никто ничего не хочет менять или просит много денег. Послушайте, снять клетки - какая проблема вообще?" - сказала спикер. - "Я вас очень прошу: мы написали письмо Дмитрию Анатольевичу, чтобы объективно оценили затраты, которые нужны, а не придумывали под это дело, все, чтобы закрыть свои проблемы", - добавила она, обращаясь к Чуйченко.

"Некоторые министерства под эту сурдинку хотят улучшить свое финансовое положение, повысить зарплаты, расширить количество кадров, решить другие вопросы. Но это не тот случай", - подчеркнула она.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В ходе совещания был затронут еще ряд вопросов законодательной практики, в том числе болезненный хронический - о подготовке ведомствами нормативных актов. В частности, Валентина Матвиенко высказала замечания в адрес министерства энергетики, которое нарушило сроки подготовки нормативной базы к принятому год назад закону об "умных счетчиках". "Время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, что это за безответственность! Есть, наверное, заместитель министра, кто за это отвечает? Накажите показательно одного, чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность", - сказала Матвиенко. Она заявила, что парламентарии не станут переносить сроки вступления закона в силу из-за неготовности подзаконных актов.

Глава Совфеда также напомнила о необходимости формирования электронной базы, которая позволит отслеживать ход подготовки подзаконных актов. "Мы ее создаем, в декабре будет презентация этого программного продукта. Мы готовы Совету Федерации предоставить доступ к ней", - ответил Константин Чуйченко. Он пояснил, что работа началась еще в мае, сейчас идет донастройка базы с точки зрения безопасности и защиты информации. "Надеемся, в начале следующего года она заработает", - добавил он.

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