Матвиенко возмутилась, что петрушка в России выращивается из импортных семян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала катастрофическим состояние отечественного семеноводства.

"В семеноводстве просто катастрофа", - сказала она в пятницу в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями - заместителями федеральных министров. "С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство. Где мы точно зависим от наших зарубежных партнеров, так в этой сфере", - отметила спикер.

"Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня, правда, добило", - привела она пример.

Глава Совфеда считает, что Минсельхозу следует "бить в набат, ходить в правительство, объединять усилия с Академией наук, разработать четкий амбициозный план". Имеющиеся целевые показатели ведомства по импортозамещению в семеноводстве она считает заниженными. "Эта тема очень острая и мы ждем конкретных действий Минсельхоза в рамках парламентского контроля", - добавила она, обращаясь к статс-секретарю - заместителю министра сельского хозяйства Ивану Лебедеву.