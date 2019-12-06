Медведев и Румас обсудили проблемы интеграции

Президенты и премьер-министры России и Беларуси в субботу попробуют снять все нерешенные вопросы для ускорения интеграции стран в формате Союзного государства. В пятницу председатели правительств Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели переговоры, чтобы максимально сократить их количество.

8 декабря 1999 года Россия и Беларусь подписали договор о создании Союзного государства. Спустя 20 лет стороны пришли к тому, что интеграционным процессам необходимо придать свежести, и к юбилею правительства взялись за масштабную и сложную работу: за считанные месяцы подготовить 31 "дорожную карту" по всем направлениям взаимодействия. За два дня до крайнего срока открытыми все еще оставались 16 пунктов интеграции. Поэтому в пятницу премьер-министры двух государств встретились в Сочи и снова сели за "карты".

- Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, министрами экономического развития, вице-премьерами, была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения. Мы просто не смогли бы это сделать.

По этой причине главы правительств попросили о встрече с президентами. Как раз в субботу на черноморском побережье запланированы переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит", - сказал российский премьер.

В этом году разговоры о союзном строительстве порой принимали довольно острые формы. Медведеву, например, запомнилось недавнее высказывание белорусского лидера, что в близком окружении президента России есть люди, настроенные против Беларуси, и они оказывают на него "жесточайшее антибелорусское давление".

- Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких "антибелорусских элементов" нет, - заверил глава правительства России своего коллегу.

А Сергею Румасу запомнились слова Медведева о союзной интеграции, сказанные им в четверг в ходе интервью российским телеканалам. "Вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве, - согласился он. - Я полностью разделяю этот посыл. Мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение". Но, добавил он, нужно не только ценить сделанное, но и развивать интеграцию, чем и предложил незамедлительно заняться.