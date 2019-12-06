Меркель в Освенциме: Мне стыдно за преступления нацистов

Мировое сообщество "должно помнить о преступлениях нацистов". Об этом сегодня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в музее Освенцима. Она стала первым за почти четверть века немецким лидером, кто побывал на территории бывшего нацистского лагеря смерти.

"Я чувствую огромный стыд, принимая во внимание жестокие преступления, совершенные здесь немцами", - отметила Меркель. "Это место представляет собой символ крупнейшего преступления в истории человечества, - сказала канцлер ФРГ. - Это часть немецкой истории, о которой нужно говорить, чтобы быть начеку, чтобы эти преступления больше никогда не повторились".

Концентрационный лагерь Освенцим освободили 27 января 1945 года советские войска, входившие в состав Украинского фронта. По всему миру эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.