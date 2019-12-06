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06.12.2019 08:11
Рубрика: Экономика

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

Текст: Сергей Тихонов
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант". Количество таких преступлений выросло по сравнению с 2017 годом в 15 раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банки научились достаточно неплохо защищаться от мошенников технически. Чтобы взломать счета и перевести с них деньги требуются специалисты высочайшего уровня. Как правило, их услуги стоят очень дорого, и не факт, что они обойдут охранные системы банка. Поэтому мошенники стали использовать самое уязвимое звено между банком и человека, а именно - последнего. По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, за три года социальная инженерия "фактически выдавила традиционные схемы киберворовства - скимминг и вредоносное программное обеспечение".

Фото: iStock
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Чаще всего мошенники стали звонить клиентам под видом службы безопасности банка, рассказал Сергей Велигородский. Такой вид мошенничества появился в 2017 году и за три года превратился в самый популярный. Как он подчеркнул, 2,5 миллиона - это лишь клиенты, которые пожаловались банку. Кроме них есть "значительная доля" граждан, которые в банк не обратились.

Топ-менеджер отметил изменения в технологиях мошенничества. Если раньше, до 2018 года, злоумышленники просто пытались выведать у клиента личные данные, чтобы потом самостоятельно похитить средства с его счетов, то теперь чаще всего они пытаются сделать все руками самой жертвы. Для этого используются технологии подмены номеров, позволяющие отображать в определителе жертвы телефон банка.

Как отметил Сергей Велигородский, у мошенников появились даже профессиональные консультанты, которые анализируют сценарии борьбы банка с социальной инженерией, что позволяет им быстро менять схемы.

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