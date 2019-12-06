Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

Банки научились достаточно неплохо защищаться от мошенников технически. Чтобы взломать счета и перевести с них деньги требуются специалисты высочайшего уровня. Как правило, их услуги стоят очень дорого, и не факт, что они обойдут охранные системы банка. Поэтому мошенники стали использовать самое уязвимое звено между банком и человека, а именно - последнего. По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, за три года социальная инженерия "фактически выдавила традиционные схемы киберворовства - скимминг и вредоносное программное обеспечение".

Чаще всего мошенники стали звонить клиентам под видом службы безопасности банка, рассказал Сергей Велигородский. Такой вид мошенничества появился в 2017 году и за три года превратился в самый популярный. Как он подчеркнул, 2,5 миллиона - это лишь клиенты, которые пожаловались банку. Кроме них есть "значительная доля" граждан, которые в банк не обратились.

Топ-менеджер отметил изменения в технологиях мошенничества. Если раньше, до 2018 года, злоумышленники просто пытались выведать у клиента личные данные, чтобы потом самостоятельно похитить средства с его счетов, то теперь чаще всего они пытаются сделать все руками самой жертвы. Для этого используются технологии подмены номеров, позволяющие отображать в определителе жертвы телефон банка.

Как отметил Сергей Велигородский, у мошенников появились даже профессиональные консультанты, которые анализируют сценарии борьбы банка с социальной инженерией, что позволяет им быстро менять схемы.