Милорад Додик: Очевидно, что миграционный кризис создан Западом

Босния и Герцеговина столкнулась с последствиями миграционного кризиса: на территории данного балканского государства находятся тысячи уроженцев Ближнего Востока и Северной Африки, начавшие в эти зимние дни бессрочные голодовки, отказывающиеся принимать помощь от Красного Креста на фоне набирающих обороты морозов. При этом беженцы открыто осуждают страны ЕС, дистанцировавшиеся от их проблем, обращаясь к Брюсселю с призывом: "Мы умираем здесь. Евросоюз, открой границы!"

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик в интервью "Балканисту" открыто заявил, что миграционный кризис создан Западом, который теперь пытается переложить ответственность за его решение, в том числе и на боснийские власти.

"Очевидно, что эту проблему создает Запад, - констатировал сербский лидер. - Мы не имеем к этому отношения, наши беды - это побочный эффект: на многих наших людей нападают мигранты, которые, конечно, совершенно отчаялись: в поисках пропитания врываются в чужие дома, похищают чужое имущество. Местным населением овладел сильный страх. Европа в этом плане ведет себя безответственно: факт в том, что "великая" история о свободе передвижения в какой-то момент закончилась строительством границ с колючей проволокой и возведением барьеров. Теперь пытаются этих мигрантов разместить в Боснии и Герцеговине, для начала предлагая какие-то деньги на строительство центров. Естественно, эти деньги нам не нужны. Мы считаем, что мигрантов надо перевезти на Запад: там ведь сначала бодро заявляли, что готовы их принять, затем начали закрывать границы из-за внутренних беспорядков. Во всяком случае, это одна из тех проблем, которую, конечно, мы не можем решить самостоятельно - ни в Республике Сербской, ни в Боснии и Герцеговине. Но мы совершенно точно не примем решение о создании в Республике Сербской пунктов размещения мигрантов или каких-либо других центров".

Милорад Додик обратил внимание и на тот факт, что мигранты прибывают с территории Ближнего Востока - главным образом из стран, где исповедуют ислам. "В этом отношении опыт войны, пережитой нами - православными сербами, мусульманами бошняками, католиками хорватами, - указывает на то, что проблема мигрантов может серьезно затронуть наши внутренние отношения", - заключил политик.

Аналогичной точки зрения придерживаются российские эксперты, указывая еще и на то, что среди мигрантов, проникших на территорию Боснии и Герцеговины, присутствуют "спящие террористы", которые здесь могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. "Большая часть мигрантов не собирается надолго задерживаться в Боснии и Герцеговине, - считает Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России. - Но факт, что между теми, кто останется в БиГ, есть лица, входящие в "группу риска". Это радикальные элементы и "спящие террористы", которые спокойно расселяются и присоединяются к местным экстремистам. Они легко и быстро находят свое место среди молодых людей из Франции, Испании и Италии, а также БиГ".

По мнению Елены Пономаревой, "никакие барьеры не смогут сдержать мигрантов". "Для того, чтобы выжить, чтобы сохранить себя, Европа должна бороться не с последствиями, а с причинами кризиса", - указывает ученый, подчеркивая, что негативные тренды продолжатся до того момента, пока "транснациональные корпорации не перестанут грабить суверенные государства в других частях света, находящихся на периферии капитализма".