Минприроды изменит процедуру оценки воздействия на окружающую среду

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил ускорить работу над подготовкой нового нормативного правового документа, регламентирующего процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Действующее положение предусматривает проведение экологической экспертизы при реализации, например, строительных проектов. Любой застройке в природоохранных зонах, строительству предприятий или объектов инфраструктуры предшествуют публичные слушания. Экологи называют эту процедуру инструментом общественного контроля. Свое мнение могут высказать и эксперты, и местные жители.

Но есть у существующей процедуры и недостатки. Прежде всего, механизм громоздкий, вследствие чего зачастую неоправданно затягивается реализация проектов. Кроме того, бывали случаи превращения публичных обсуждений в инструмент конкурентной борьбы, когда общественным мнением сознательно манипулировали.

Вопрос об упрощении процедуры назрел. Решить его планируется в рамках "регуляторной гильотины", инициированной правительством страны. Она предусматривает замену устаревших норм современными механизмами контроля.

Удивительно, но многие правила действуют еще со времен СССР. Тогда они были прогрессивными, но теперь морально устарели. Чем проще и прозрачнее станет процедура, тем лучше будет и жителям, и бизнесу, и государству. Выиграют все.

С этим связана идея разработки нового нормативного правового акта. В Минприроды отметили, что он будет подготовлен до 1 января 2021 года. До тех пор будут действовать нормы приказа Госкомэкологии №372 от 16 мая 2000 года.

"Работа должна вестись с привлечением экспертного и научного сообщества и быть выполнена в срок, - заявил Дмитрий Кобылкин, обращаясь к подчиненным. - Это не просто показатель эффективности работы на вверенном вам направлении, но и стабильность реализации экономических проектов".

В министерстве считают, что новые механизмы позволят оптимизировать процедуру оценки ОВОС и снять излишние регуляторные барьеры. Однако некоторые природоохранные организации опасаются, что действующее положение об ОВОС отменят, а взамен ничего не предложат.

Насторожило их то, что реформа проводится в рамках "регуляторной гильотины", название которой намекает на радикальное отторжение старого. Но ведь и промышленники опасаются, что взамен "появится непонятно что", а не определенность может привести к значительным дополнительным расходам.

Первый замглавы Минприроды Денис Храмов заверил, что "интересы граждан и общественных организаций будут обеспечены при любом варианте развития событий". Гарантией является упомянутый выше приказ Госкомэкологии.

Он регулирует процедуру проведения ОВОС и общественных обсуждений, в том числе устанавливает требования к материалам, представляемым в составе документации на государственную экологическую экспертизу. То есть общественные обсуждения и экологическая экспертиза в прошлое не уйдут.

Да это и невозможно. Если "старые" нормы ОВОС отменят, а новые не примут, то Россия прекратит переход на стандарты наилучших доступных технологий (НДТ). Тогда станет невозможным регулирование по категориям объектов негативного воздействия, а это приведет к исключению российских предприятий из международного правового поля. В этом не заинтересованы ни бизнесмены, ни государство.

По мнению члена общественного совета при Минприроды РФ и рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" Елены Есиной, положение об ОВОС "относится к документам, которые необходимо актуализировать с учетом тех изменений природоохранного законодательства, которые есть на сегодняшний день".

Несомненно, следует усовершенствовать законодательство об экологической экспертизе, что уже и делается - в рамках исполнения поручения президента России был подготовлен проект внесения изменений в ФЗ "Об охране окружающей среды". Сейчас законопроект дорабатывается с учетом заключения Государственно-правового управления президента РФ.

Из пояснительной записки к нему следует, что документ "носит комплексный характер и направлен на усиление роли ОВОС и экологической экспертизы в принятии решений о реализации планируемой деятельности". К тому же у экологических организаций есть еще год, чтобы высказать свои предложения по оптимизации процедуры ОВОС. Минприроды учтет их при подготовке итоговой версии нового нормативного акта.

Тем временем, в Госдуме подготовили ко второму чтению законопроект, которым сжигание мусора предлагается приравнять к его переработке. И снова возникли опасения: а не окажутся ли нормы из этого закона в документах, которые придут на смену действующим стандартам ОВОС?

Вероятно, идею лоббируют владельцы "мусоросжигающих" заводов, которые хотят развивать свой бизнес и получать значительную часть так называемого "экологического сбора". Тут мнения Минприроды и экологов полностью совпали. И те, и другие выступают против такого подхода. Сжигание мусора - это не "переработка" его в энергию, а увеличение загрязнения окружающей среды. В мусоре самыми теплоемкими являются пластик и бумага. Бросать в печь выгоднее именно их, что ставит крест на идее раздельного сбора отходов.

Возникает конфликт интересов. Переработчики заинтересованы в том, чтобы извлечь из отходов как можно больше вторсырья и тем самым уменьшить объем мусора, который надо сжечь. А утилизаторам, наоборот, нужна масса мусора, ведь чем больше они его сожгут, тем больше заработают.

В законопроекте необходимо уточнение, что если все же часть отходов будет сжигаться, то какие именно "мусорные фракции" нужно предавать огню, а какие - перерабатывать. После этого более понятными станут и новые стандарты ОВОС.