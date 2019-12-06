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06.12.2019 15:28
Рубрика: Общество

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басюка, размещенного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вместе с Общероссийским профсоюзом образования министерство провело мониторинг оплаты труда педагогов в регионах. Например, в Республике Мордовия базовый оклад за одну ставку - 18 уроков в неделю - составляет всего 3608 рублей. А в Приморском крае - 22344 - рублей.

Почему такая большая разница? Сейчас все вопросы оплаты труда учителей решаются на региональном и муниципальном уровне: устанавливаются базовые ставки, принципы начисления стимулирующих выплат и разных надбавок. Они порой начисляются по непрозрачным и очень сложным схемам.

Фото: iStock
В Совфеде предлагают оплачивать труд учителей по единой схеме

Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно подчеркивала: базовая часть оклада учителей должна составлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда школы. Но только 20 регионов из 85 (!) выполняют это требование.

Итог? Разница в реальных зарплатах учителей по стране может быть пятикратной.

- Профсоюз поддерживает идею введения единой федеральной системы оплаты труда педагогов, - рассказал "РГ" заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. - Вопрос только в том, что в эту систему включать. Необходимо установить минимальные гарантии по уровню зарплаты. Сейчас, кроме МРОТ, никаких критериев нет. Но это же минимальная ставка для неквалифицированного труда. А учителя выполняют федеральный образовательный стандарт. Их зарплата не должна быть в прямой зависимости от бюджетной обеспеченности региона.

Кстати

По данным Росстата, в среднем по России зарплата школьного учителя составила около 40 тысяч рублей. Педагоги на Чукотке получают больше 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии - меньше 22 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты у учителей Северного Кавказа. Больше всего, кроме Чукотки, получают педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа - 97 530 рублей, Москвы - 97 282, Сахалина - 86 760.

Общество Образование Экономика Работа Зарплата Правительство Минпросвещения Правительство Минтруд
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