Минсельхоз: Россия собрала 120 миллионов тонн зерна

Урожай зерна в России, по предварительным данным Минсельхоза, составил около 120 миллионов тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России-2019".

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2018 году составил чуть более 113 миллионов тонн, масличных культур - 19,5 миллиона. "Мы все-таки увеличили производство зерна", - отметила Елена Фастова.

По данным министерства, урожай кукурузы, по сравнению с 2018 годом, повысился на 21 процент - до 13,8 миллиона тонн, риса - на 20 процентов - до 1,2 миллиона тонн, сои собрали больше на 10 процентов - 4,4 миллиона тонн.

Кроме того, по данным замминистра, в России на 21 процент выросло производство овощей - до 1,5 миллиона тонн. На 1,4 процента увеличилось производство молока - до 31,1 миллиона тонн.

В целом производство в российском агропромышленном комплексе в уходящем году выросло на 2,4 процента, сообщила Елена Фастова.