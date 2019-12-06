"МИР" пришел в Таджикистан

В Таджикистане прошла первая операция по российской карте "Мир". Транзакцию провел заместитель гендиректора платежной системы "Мир" Сергей Бочкарев, находящийся на форуме "Современные платежные технологии и их использование в финансовой сфере", который проходит в Душанбе 6 декабря, сообщает Национальная система платежных карт (НСПК).

Российская система "Мир" в конце 2018 года заключила соглашение о взаимодействии с национальной платежной системой Таджикистана "Корти Милли". Интеграция систем должна способствовать продвижению расчетов в национальных валютах, а также развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран. Уже в ближайшее время банки-участники "Корти Милли" приступят к подготовке своих банкоматов и терминалов для приема российских карт на территории Таджикистана.

По словам Сергея Бочкова, у банков - партнеров "Корти Милли" появится возможность выпускать карты национальной системы Таджикистана с платежным приложением "Мир". Это позволит держателям таких карт использовать их не только в Таджикистане, но и в России, а также других странах СНГ, где присутствует платежная система "Мир".

"Мир" - российская национальная платежная система. Ее участниками являются 302 банка, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в сети своих устройств. 159 банков занимаются выпуском карт "Мир". Выпущено уже 69,7 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами.