Закон Московской области от 4 декабря 2019 года № 254/2019-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят постановлением Московской областной Думы от 21.11.2019 № 11/100-П

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 133 368 380,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 109 868 985,5 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 6 228 643,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 16 557 437,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 133 368 380,2 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 136 880 555,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 116 465 000,5 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 2 453 973,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 17 219 734,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 143 926 832,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 122 792 814,6 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 2 453 973,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 17 908 524,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 136 880 555,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 143 926 832,7 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Московской области в 2020 году предусматриваются в сумме 6 228 643,0 тыс. рублей, из них:

1) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 3 877 523,0 тыс. рублей;

2) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 351 120,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи гражданам Российской Федерации, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию за пределами Московской области.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. Установить, что в составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Московской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность по Московской областной программе обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Нормированный страховой запас Фонда, направляемый на цели, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

Объем средств нормированного страхового запаса Фонда, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, определяется в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4. Установить, что общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда формируется на 2020 год в сумме, не превышающей 29 686 984,8 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для увеличения бюджетных ассигнований с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон является:

1) использование средств неналоговых доходов (за исключением средств, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона), поступивших сверх объема, утвержденного настоящим Законом, для финансового обеспечения реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования;

2) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

3) использование средств в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда в 2020 году и направляемого на пополнение нормированного страхового запаса, для дополнительного финансового обеспечения реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что в соответствии с решениями руководителя Фонда дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон являются основания, предусмотренные частью 1 статьи 15.6 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Московской области № 219/2018-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются Фондом на оплату заключенных медицинскими организациями Московской области контрактов на приобретение (проведение ремонта) медицинского оборудования, а также договоров об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов (договоров) оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка, не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение указанных контрактов (договоров).

4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации прочие межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются на пополнение нормированного страхового запаса Фонда с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон является использование межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний, на указанные цели.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2020 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



