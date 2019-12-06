На Хайнане пройдет Неделя русской культуры

Мероприятие также стало своеобразным подарком к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В рамках Недели русской культуры в Санье состоится концерт русской народной песни и пляски. Также запланирован целый ряд тематических мероприятий - фотовыставка на тему 70-летней дружбы Китая и России и выставка произведений масляной живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, демонстрация российского кино в городах Хайкоу, Санья и Цюнхае.

Проведение Недели русской культуры поддержит формирование на Хайнане порта свободной торговли за счет развития культурной индустрии и будет содействовать созданию на острове центра международных культурных обменов. Также мероприятия Недели помогают привлекать из-за рубежа широкий круг лучших профессионалов, работающих в культурном и креативном секторе, чтобы стимулировать развитие культурной индустрии порта свободной торговли Хайнань. Событие поможет расширить и углубить сотрудничество в сфере культурного информационного распространения между Хайнанем и Россией, а также странами и регионами инициативы "Один пояс и один путь", чтобы в полной мере повысить международный авторитет Хайнаня.

Неделя русской культуры завершится 15 декабря.