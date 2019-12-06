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06.12.2019 08:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван овощ, способный восстанавливать даже легкие курильщика

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением. В этом смысле самые полезные фрукты - яблоки. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, которые следили за здоровьем 650 добровольцев в течение десяти лет.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Участники эксперимента проходили в том числе спирометрию - метод исследования функции внешнего дыхания, включающий измерение объемных и скоростных показателей дыхания.

Исследование показало, что у тех добровольцев, которые ежедневно ели более двух помидоров или более трех порций свежих яблок в день, отмечалось более медленное снижение функции легких, чем у тех, кто продукты игнорировал или употреблял их редко и в небольших количествах.

- Наша работа продемонстрировала, что употребление в пищу большего количества растительных продуктов на регулярной основе может замедлить процесс снижения работоспособности легких у людей в возрасте и даже помочь бывшим курильщикам в восстановлении здоровья, - отметили специалисты.

Они пояснили, что "функция легких начинает снижаться в возрасте около 30 лет".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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