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Назван самый лучший смартфон для селфи в 2019 году

Текст:   Богдан Бобров
06.12.2019,  
13:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сайт DxOMark, специализирующийся на оценке качества фототехники, обновил рейтинг селфи-камер смартфонов.

Новым победителем стала модель Nova 6 5G от Huawei. Несмотря на то, что официальная презентация аппарата состоялась 5 декабря, сотрудники цифровой фотолаборатории уже успели вовсю протестировать возможности фронталки, состоящей их двух объективов.

Основной модуль на 32 Мп с диафрагмой F/2,2, вторичный модуль с разрешением 8 Мп используется как для широкоугольной съемки, так и для определения глубины сцены. Поддерживается съемка видео с разрешением 2160p при 30 кадрах в секунду.

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Среди основных достоинств названы обеспечение хорошей экспозиции практически во всех условиях съемки, широкий динамический диапазон, правдивая цветопередача и, как правило, точный баланс белого.

Селфи-модуль новинки от Huawei оставил позади себя в топ-листе таких монстров, как Samsung Galaxy Note 10+ и S10+, Huawei Mate 30 Pro и Asus ZenFone 6.

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