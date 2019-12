Непредсказуемый "Циркон" оспорит доминирование авианосных ударных групп

Не успела новинка российского ВПК - гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" (ПКР "Циркон") быть принятой на вооружение нашего Военно-морского флота, а вокруг нее уже начали множиться легенды и домыслы в меньшей степени в России, в большей - за рубежом. Причем за рубежом информация о ПКР "Циркон" прошла путь от сказочного персонажа до боевого противокорабельного комплекса, существующего в реальности и не имеющего аналогов в мире.

Действительно, по своим характеристикам ракета уникальна. При скорости полета 8-10 чисел Маха, она способна точно поражать надводные цели на дальностях от 500 до 1 000 км и более. "Циркон" создавался для гарантированного преодоления существующих и перспективных корабельных комплексов ПРО и ПВО.

Изменит ли ПКР "Циркон" баланс сил на море? Безусловно - да, так как ее характеристики фактически прекращают доминирование авианосных ударных групп (АУГ) по нескольким причинам. Во-первых, многофункциональные интегрированные РЛС современных кораблей и РЛС корабельных комплексов ПВО вероятного противника не смогут дать целеуказания средствам огневого поражения по причине временных ограничений работы пары "РЛС - огневое средство поражения" в случаях обнаружения гиперзвуковой ПКР на расстоянии 20-25 км (видимый радиогоризонт). "Циркон" преодолеет это расстояние менее чем за 10 секунд.

Во-вторых, если "Циркон" будет обнаружен РЛС кораблей и радарами выдвинутых на 150 морских миль самолетов ДРЛО, то выпущенная для перехвата новейшая зенитная ракета RIM-174 SM-6 ERAM с активной головкой самонаведения (ГСН) летящая к цели на скорости 3,5 числа Маха, задачу по перехвату не выполнит ни на встречном курсе (встречные скорости должны быть равны), ни маневром поражения цели вдогон (скорость догоняющей ракеты должна быть в 1,5 раза больше). При этом активное маневрирование "Циркона" на гиперзвуковой скорости будет постоянно срывать захват ГСН RIM-174. Поэтому для перехвата одного "Циркона" потребуется десяток зенитных ракет, но даже при таком расходе перехват нашей ПКР не гарантирован. К тому же "Циркон" ракета стайная - для уничтожения АУГ полетит несколько десятков ПКР, перехват которых станет настоящим кошмаром для корабельных РЛС и комплексов ПВО, охраняющих флагман АУГ - авианосец.

В-третьих, ракета не реагирует на активное противодействие комплексов РЭБ, то есть сбить ее от захвата цели постановкой помех практически невозможно.

Таким образом, чтобы решить задачу по поражению атакующих гиперзвуковых ПКР, вероятному противнику придется произвести затратную и многолетнюю работу по модернизации корабельных РЛС и зенитных ракет.

Теперь поговорим о перспективах. Морские испытания ПКР "Циркон" проходили на базе атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень". Как известно, подлодки этого проекта и проекта 885М в штатной комплектации способны нести крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Новая ПКР придет на смену ракеты "Оникс" и каждая лодка проекта 885М будет способна нести до 40 ПКР "Циркон". Согласно программе перевооружения флота российские верфи соберут восемь подлодок проекта 885М, первая из которых, К-561 "Казань", будет передана флоту в 2020 году, а последняя в 2027 году.

На новые ПКР могут быть перевооружены девять подводных лодок проекта 949А "Антей" с 24 пусковыми установками каждая. Предполагается, что тяжелые ракетные крейсеры проекта 11442 также получат в свой арсенал ПКР "Циркон" после монтажа 64 универсальных установок вертикального пуска 3С-14 (УВП ЗС-14), которые планируется установить на находящийся в доке тяжелый крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 11442М). Атомные подводные лодки пятого поколения "Хаски" также будут иметь в своем арсенале "Цирконы". Количество пусковых установок на борту пока неизвестно, но по аналогии с проектом 885М можно предположить, что их будет не менее сорока.

УВП ЗС-14 также установлены на фрегатах проекта 11356Р (6 кораблей в серии с 8 пусковыми установками) и проекта 22350 (8 кораблей в серии с 16 пусковыми установками), корветах проекта 22380 и 22385 (24 корабля с 8 пусковыми установками каждый), а также на малых ракетных кораблях проекта 21631 и 22800. Все эти корабли могут в перспективе получить в свои арсеналы ПКР "Циркон". Также могут перевооружены на новую ПКР и комплексы береговой обороны "Бастион-П".

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон". Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности", - так сказал о перспективах оснащения нашего флота "Цирконами" президент Владимир Путин.

К 2030 году в составе ВМФ России может оказаться свыше 500 пусковых установок с ПКР "Циркон", размещенных как на кораблях, так и на подводных лодках. Что в итоге от такого вооружения получит Россия? Во-первых, зона A2/AD (зона воспрещения доступа и маневра) вдоль морских границ России будет под контролем на расстоянии до 4 000 морских миль. Тем самым мы не только окончательно закроем ближнюю морскую зону обороны, но и сможем создать препятствия к развертыванию АУГ и АУС в дальней морской зоне. Во-вторых, появление "Циркона" в арсеналах нашего флота прямо или косвенно повлияет на программы вооружения флотов вероятного противника. Так, известное американское издание The National Interest в статье Obsolete or A Real Killer: Can We Save the Aircraft Carrier? ("Старье или настоящий убийца: можем ли мы спасти авианосец?") затрагивает чувствительную тему ВМС США, констатируя тот факт, что российские ПКР "Циркон" будут держать их в опасности, так как будут запускаться вне досягаемости палубной авиации.

В любом случае, когда Россия разработала и внедрила технологию управляемого гиперзвука, она смогла изменить покачнувшийся баланс сил не только в области ядерного вооружения, но и в области высокоточного оружия, приведя его к равновесию, когда количество вооружений растущее у наших границ было уравнено сравнительно небольшим, но качественным вооружением.