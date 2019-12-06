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06.12.2019 10:52
Рубрика: Культура

Онлайн-кинотеатр ivi будет производить фильмы вместе с Тиной Канделаки

Текст: Сусанна Альперина
Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi в мае 2019 запустил подразделение ivi Originals, которое занимается производством собственного контента. Сегодня объявлено, что для производства фильмов и сериалов сервис запускает совместно с Тиной Канделаки продакшен-компанию Carbon Production для ivi Originals.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Это первое стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе с Тиной Канделаки и партнерами, в которой у ivi будет миноритарная доля с возможностью доведения доли до контрольной. Объем планируемых заказов ivi на производство проектов студией Carbon Production составит до 1,5 млрд рублей в течение первых лет работы.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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За что же будет платить крупный видеосервис? "Carbon Production запустит фабрику по производству и продвижению фильмов и сериалов и будет заниматься поиском и инкубацией идей, привлечением талантов, созданием материально-технической базы, снижающей издержки за счет кумулятивного эффекта производства нескольких проектов одновременно, будь то сериалы или полнометражные фильмы", - говорится в релизе компании. В соответствии с соглашением между Carbon Production и ivi, компания должна произвести от 10 до 20 проектов: это сериалы и фильмы, включающие в себя "премиальную линейку" - большие сериалы с участием звезд. На данный момент несколько проектов уже находятся в производстве.

Олег Туманов, генеральный директор ivi, прокомментировал запуск совместного проекта так: "В России обостряется конкуренция за внимание зрителя, поэтому создание собственного контента - это еще один инструмент развития и укрепления позиций компании на рынке. Основатели Carbon Production имеют хорошее понимание аудиторных интересов, тонко чувствуют тренды и имеют портфель интересных идей для производства. Мы хотим создать для ivi Originals базу креативных продюсеров, с которыми мы будем создавать контент, удовлетворяющий требованиям и ожиданиям нашей большой аудитории".

Тина Канделаки, в свою очередь, отметила уровень и потенциал новой продакшн-компании: "Мы стали свидетелями того, как структура контента на рынке меняется. Рост потребления видеоконтента в сегменте онлайн-кинотеатров неуклонно растет. У меня нет сомнений, что видеоконтент будет наращивать свою долю на рынке развлечения зрителей. Каждый участник нашей команды является признанным профессионалом в своей сфере, и опыт, сложенный воедино для реализации поставленных задач, дает нам неоспоримое преимущество перед нашими конкурентами".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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