ОПЕК+ согласовал дополнительное сокращение добычи нефти

"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса целесообразно сократить добычу, в том числе для России на дополнительно 70 тысяч баррелей. То есть наша общая квота вырастает до 300 тысяч баррелей в сутки", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак на итоговой пресс-конференции.

Россия может серьезно заработать на повышении цен на нефть выше 70 долларов за баррель. При этом дополнительные доходы бюджета от стабилизации котировок барреля на уже существующем уровне в 2019 году, были оценены главой Минэнерго Александром Новаком в 2 трлн рублей, а общие, начиная с 2017 года - в 6 трлн рублей.

Рост мировых цен на нефть, несомненно, выгоден для казны. Прибыль от продаж черного золота выше базового значения согласно бюджетному правилу используется для размещения в Фонде Национального Благосостояния (ФНБ).

Как подчеркнули в Минфине России в ответ на запрос "РГ", сделано это "для формирования предсказуемых экономических условий и снижения зависимости экономики и государственных финансов от цен на энергоносители. По бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%, в 2019 году - 41,6 доллара за баррель) считаются дополнительными и не направляются на текущие расходы, а перечисляются в ФНБ, формируя резервы страны".

"В случае стабилизации цен на нефть в коридоре 70-80 долларов при действующих параметрах бюджетного правила и сохранении текущего курса рубля к доллару, размер ФНБ будет расти на 500-700 млрд рублей в месяц", - считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Фактически, благодаря высоким ценам на нефть у государства появляется возможность инвестировать средства в национально значимые проекты, а также создается серьезная подушка безопасности для нашей экономики.

"Поскольку размер ФНБ уже сейчас превысил целевые 7% ВВП, у государства появляется возможность использовать средства фонда, - подчеркнул Максим Бирюков. - Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшие несколько лет из ФНБ на развитие экономики будет направлена сумма до 1 трлн рублей".

При этом для развития нефтедобывающей отрасли, доходы от которой составляют треть национального бюджета, такое положение вещей двояко. Президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" сказал, что средства ФНБ будут направляться на развитие инфраструктуры и высокотехничных отраслей, а не на поддержку нефтегазовых проектов.

Крупные нефтедобывающие компании, естественно, не испытывают от этого особого восторга. Как и от необходимости ограничивать свою добычу, для поддержания высоких цен на нефть, поскольку прибыль от этого получает государство. Никто против решений регулятора не возражал, но инвестиции крупнейших компаний, на которые падает основная тяжесть сокращения добычи, не растут, а инвестпрограммы корректируются в сторону уменьшения. К сожалению, в "Роснефти" отказались комментировать запрос "РГ", а в ЛУКОЙЛ, "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазе" на запрос не ответили.

Впрочем, с точки зрения многих экспертов наращивание "подушки безопасности" за счет дополнительных доходов от нефти в нынешних макроэкономических условиях - правильное решение.

"Сейчас угроза начала рецессии мировой экономики становится все более вероятной - об этом свидетельствует не только продолжающийся спад промпроизводства в ряде развитых стран (например, в Германии), но и динамика ряда опережающих индикаторов, - пояснил директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Мировые Центробанки пытаются исправить ситуацию посредством смягчения кредитно-денежных политик за счет снижения ставок. Однако, все макроэкономические дискуссии сводятся не к вопросу быть или не быть рецессии в ближайшие 3 года, а к тому, не произойдет ли она уже в следующем году. И такая ситуация создаёт существенные риски для динамики спроса на нефть, который стал одним из ключевых триггеров балансировки рынка даже в реалиях продолжающегося роста "сланцевой добычи в США". В таких условиях решение о дополнительном сокращении добычи выглядит своевременным".

Увеличение квот сокращения с начала 2020 года в свете вышесказанного может переломить ситуацию для нефтедобывающих стран в лучшую сторону. Достаточно вспомнить, что на оптимизме от результатов сделки ОПЕК+ котировки нефти в 2018 году долгое время держались выше 70 долларов за баррель. Дополнительное сокращение добычи нефти, о котором договорились страны, участвующие в пакте, должно опять подтолкнуть цены вверх. Но как долго продлится этот эффект, неизвестно. Если век его будет коротким, то это может стать началом конца ОПЕК+. Ведь рост добычи нефти в США и торговые войны оказывают на мировой рынок не меньшее, а, по мнению некоторых экспертов, даже большее воздействие.

"С учетом того, что мировая экономика росла и при 100 долларах за баррель и при 30-40, то безусловно, на нее гораздо больше влияние оказывают торговые дискуссии между США и Китаем, тарифно-санкционные действия США, экономическая политика крупнейших стран, а также неопределенность, порождаемая локальными факторами, - считает партнер GKEM Analytica, профессор НИУ ВШЭ Евгений Гавриленков. - Соглашения ОПЕК+ на данном историческом отрезке времени в основном означают перераспределение мировых объемов добычи в пользу США при приемлемом для всех уровне цен".

"В среднесрочной перспективе цены на черное золото под влиянием таких факторов, как слабый рост мирового ВВП и продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином, будут оставаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель с возможным выходом за его нижнюю границу", - пояснил аналитик Финам Сергей Дроздов.

Для России, впрочем, это не будет означать особых последствий. Как уже неоднократно говорилось, нашу страну устраивали цены в районе 50-60 долларов за баррель. Даже временный рост котировок позволит государству больше заработать, что для него уже хорошо. Но не добавит оптимизма нефтедобывающим компаниям из-за необходимости сокращать добычу.

"Для рынка решение о дополнительном сокращении добычи является нейтральным, в связи с этим оно вряд ли добавит инвестпривлекательности российской нефтяной отрасли", - считает Сергей Дроздов.

Дополнительный бонус от прошедшей в Вене встречи - исключение из российских квот добычи газового конденсата. "Доля газового конденсата в добыче российских нефтяных компаний может составлять до 8%, - подчеркнул Сергей Дроздов. - Исключение его из сделки позволит им с большей легкостью выполнить обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. При этом они смогут, наконец, начать получать отдачу от новых проектов, запуск которых приходилось откладывать из-за квот".