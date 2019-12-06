Ученые назвали оптимальный режим сна для продления жизни

Сотрудники американского университета Колорадо в Боулдере обратили внимание к режиму сна, который может значительно снизить риск сердечных приступов. Они назвали его оптимальную продолжительность. Судя по исследованиям ученых, спать следует от шести до девяти часов в сутки.

Как пишет MedicalXpress, даже у тех людей, которые не курят, занимаются физическими упражнениями и не имеют генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, небольшая или, наоборот, чрезмерная продолжительность сна повышает вероятность сердечного приступа. В то же время для людей с генетической предрасположенностью к приступам благоприятный режим сна способен компенсировать этот риск.

"Это является одним из самых убедительных доказательств того, что продолжительность сна является ключевым фактором, когда речь идет о здоровье сердца, и это справедливо для всех", - считает доцент кафедры интегративной физиологии Селин Веттер.

Ученые изучили данные о 461 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа и отслеживали их состояние семь лет. Как оказалось, у людей, спавших менее шести-девяти часов в сутки, риск сердечного приступа повышался на 20 процентов. Но и те, кто спал более девяти часов, тоже попадали в группу риска. У них вероятность приступа увеличивалась на 34 процента. Также ученые установили, что люди с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям, спавшие от шести до девяти часов в сутки, снижали риск сердечного приступа на 18 процентов.

В публикации говорится, что чем дальше наблюдаемые выходили за пределы оптимального диапазона сна, тем больше повышались риски. Например, у людей, которые спали пять часов в сутки, риск сердечного приступа возрастал на 52 процента, а у тех, кто спал 10 часов, его вероятность оказывалась в два раза выше. При этом отмечается, что продолжительность сна влияет на здоровье сердца независимо от других факторов.

"Здоровый сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний точно так же, как тренировки и здоровое питание", - резюмирует Селин Веттер.