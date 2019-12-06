Новости

Собянин: По всей Москве откроются детские спорткомплексы 13:10
РВК и РЖД создадут инновационную инфраструктуру для транспортной отрасли 13:08
В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала 13:08
Бесплатный проезд на МЦД завершится к 9 декабря 13:04
Делегация Крыма призвала Сербию не медлить с признанием статуса Крыма 13:03
Подходы к этическим нормам общения ИИ и человека появятся в 2020 году 13:01
В Волгограде двух человек осудили за организацию незаконной миграции 13:00
Андрейченко переизбран спикером парламента Беларуси 13:00
Жители Лондона ополчились на главную рождественскую ель 13:00
Ученые назвали оптимальный режим сна для продления жизни 13:00
КамАЗ рассекретил премиальный самосвал с новой кабиной от Mercedes 13:00
Уральские ученые создадут теорию изменения веществ в космосе 12:51
В Петербурге и Ленобласти задержано более семи тысяч пьяных водителей 12:50
Донского бизнесмена приговорили к 3,5 годам колонии за неуплату налогов 12:48
Под Тулой обнаружено древнейшее металлургическое производство 12:41
Лукашенко произвел кадровые перестановки в администрации президента 12:38
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре 12:38
Марат Хуснуллин: С начала года в Москве введено в строй 10 млн кв. м недвижимости 12:37
Видео: Как на Крымском мосту рисовали картину с Михалычем и котом 12:34
Найдена "Венера" возрастом 23 тысячи лет 12:25
Венсан Кассель: В России чувствую себя как дома 12:24
В Астрахани будут судить директора УК из-за гибели жильцов 12:23
На Камчатку придет подлодка нового типа 12:20
Кто сможет хорошо подзаработать накануне Нового года 12:17
Экс-главе Щелковского района Подмосковья вменили взятку в виде Mercedes 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 13:00
Рубрика: Общество

Ученые назвали оптимальный режим сна для продления жизни

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники американского университета Колорадо в Боулдере обратили внимание к режиму сна, который может значительно снизить риск сердечных приступов. Они назвали его оптимальную продолжительность. Судя по исследованиям ученых, спать следует от шести до девяти часов в сутки.

Как пишет MedicalXpress, даже у тех людей, которые не курят, занимаются физическими упражнениями и не имеют генетической предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, небольшая или, наоборот, чрезмерная продолжительность сна повышает вероятность сердечного приступа. В то же время для людей с генетической предрасположенностью к приступам благоприятный режим сна способен компенсировать этот риск.

Фото: iStock
Ученые выяснили, что ночные кошмары полезны

"Это является одним из самых убедительных доказательств того, что продолжительность сна является ключевым фактором, когда речь идет о здоровье сердца, и это справедливо для всех", - считает доцент кафедры интегративной физиологии Селин Веттер.

Ученые изучили данные о 461 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа и отслеживали их состояние семь лет. Как оказалось, у людей, спавших менее шести-девяти часов в сутки, риск сердечного приступа повышался на 20 процентов. Но и те, кто спал более девяти часов, тоже попадали в группу риска. У них вероятность приступа увеличивалась на 34 процента. Также ученые установили, что люди с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям, спавшие от шести до девяти часов в сутки, снижали риск сердечного приступа на 18 процентов.

В публикации говорится, что чем дальше наблюдаемые выходили за пределы оптимального диапазона сна, тем больше повышались риски. Например, у людей, которые спали пять часов в сутки, риск сердечного приступа возрастал на 52 процента, а у тех, кто спал 10 часов, его вероятность оказывалась в два раза выше. При этом отмечается, что продолжительность сна влияет на здоровье сердца независимо от других факторов.

"Здоровый сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний точно так же, как тренировки и здоровое питание", - резюмирует Селин Веттер.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство рассмотрит переход на "цифровые кадры"
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Авторов комментариев в СМИ предложили верифицировать через госуслуги
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН