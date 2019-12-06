Песков: Путин проведет в Париже встречи с Зеленским, Макроном и Меркель

На полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, лидером Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель. О таких планах главы государства сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что в Кремле ожидают, что предстоящий саммит поспособствует урегулированию ситуации на Украине и докажет безальтернативность "Минска-2". По словам представителя Кремля, настрой у российского лидера серьезный и в планах "не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей".