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06.12.2019 17:26
Рубрика: Власть

Песков: Путин проведет в Париже встречи с Зеленским, Макроном и Меркель

На полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельные встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, лидером Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель. О таких планах главы государства сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи "нормандской четверки"

Песков также отметил, что в Кремле ожидают, что предстоящий саммит поспособствует урегулированию ситуации на Украине и докажет безальтернативность "Минска-2". По словам представителя Кремля, настрой у российского лидера серьезный и в планах "не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Обстановка на востоке Украины
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