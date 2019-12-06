Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов

Общая стоимость первичного публичного размещения 1,5% акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco составила 25,6 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Цена одной акции равняется 32 риалам (около 8,53 доллара за штуку). Всего на продажу выставлено 3 млрд акций. Первые торги начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.

По объему привлечения средств это IPO станет самым крупным в мировой истории, превзойдя первичное размещение акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding, которое принесло $25 млрд в 2014 году, и признаваемое до этого самым дорогим.

Вся Saudi Aramco оценена в 1,7 триллиона долларов. Саудовская нефтяная компания стала самой дорогой в мире, с большим отрывом опередив ближайшего преследователя - американскую Apple, оцениваемую сейчас в около 1,2 триллиона долларов.