Пранкер Лексус попросил у Зеленского разрешение на въезд в Украину

Российский пранкер Лексус сообщил о недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Facebook.

Судя по записи телефонного разговора, Зеленский не растерялся и начал с удовольствием подтрунивать над собеседником. "Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?" - ответил украинский лидер. Лексус воспользовался случаем и попросил снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

В ответ Зеленский в шутку попросил россиянина ответить на распространенное на Украине приветствие. "Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?" - спросил Зеленский.