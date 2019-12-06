Искатели обнаружили пропавший 105 лет назад линкор

Участники исследовательского проекта Falklands Maritime Heritage Trust после пятилетних поисков обнаружили в Южной Атлантике немецкий линкор "Шарнхорст" (Scharnhorst), потопленный в декабре 1914 года британской эскадрой вице-адмирала Доветона Стэрди около Фолклендских островов.

Об открытии сообщает Fox News. Линкор "Шарнхорст", который иногда называют линейным крейсером, в годы Первой мировой войны был флагманом эскадры адмирала Максимилиана фон Шпее.

Известно, что это судно затонуло в ходе боя, который произошел 8 декабря 1914 года. Королевский флот потопил его во время битвы у Фолклендских островов.

Найти линкор удалось лишь спустя 105 лет. Сделали это члены исследовательского проекта Falklands Maritime Heritage Trust. "Шарнхорст" был обнаружен на дне Атлантики в 98 морских милях к юго-востоку от столицы Фолклендских островов - города Порт-Стэнли.

Судно находится на глубине 1610 метров. Кстати, на его поиски ушло около пяти лет. Миссия стартовала в декабре 2014 года - в день столетия этой битвы.

В масштабной поисковой операции были задействованы четыре глубоководных беспилотных аппарата. Сделанная ими съемка позволила обнаружить даже кратер, который образовался на дне при ударе о него судна.

Детальное исследование подтвердило, что обнаруженный корабль является линкором "Шарнхорст". Исследователи сразу определили это по типу корабля, который "просто вышел из подводного мрака с огромными пушками, торчащими во все стороны".

Кроме того, на обломках сохранились надписи с названием линкора. Исследователи говорят, что само судно в ходе операции не было тронуто. Его планируется оставить на дне.