Новости

Устроивший расстрел на базе ВМС США оказался саудовским стажером 22:27
Собянин: Москву за 2019 год посетят 40 миллионов туристов 22:10
Трамп готов пересмотреть стратегию по смене власти в Венесуэле 22:08
Синицина и Кацалапов стали четвертыми в ритм-танце в финале Гран-при 21:54
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам 21:44
Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык 21:30
В Саратове дольщики получили на 35% больше, чем вложили в строительство 21:03
Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" выпустили из СИЗО 20:21
Четыре человека погибли на базе ВМС США во Флориде 20:07
Бывших премьеров Киргизии приговорили к 15 и 7,5 годам годам тюрьмы 19:50
Лавров прокомментировал слухи о "шпионском гнезде" во Франции 19:07
Цены на нефть перешли к росту на новостях по сделке ОПЕК+ 19:04
Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев смягчить закон о языке 19:02
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении 19:01
Под Омском обнаружили озеро крови 18:45
Число погибших при пожаре в Одессе увеличилось до четырех 18:43
Медведев и Румас обсудили проблемы интеграции 18:37
Перевозчик рассказал о досуге для пассажиров поездов в Крым 18:36
Лавров рассказал о своих ожиданиях от "нормандского" саммита 18:04
На Кубани на годовалого ребенка упал телевизор 18:03
Глава МИД Италии попросил Лаврова вернуть в Россию пармезан 18:00
Одиннадцать человек пострадали в результате стрельбы на авиабазе ВМС США 17:55
Киев не получит очередной транш МВФ до конца года 17:51
В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах 17:43
В Турции назвали вынужденной мерой покупку российских С-400 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 21:30
Рубрика: Власть

Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)

Владимир Путин в Сочи провел встречу с деловыми кругами Германии и в начале разговора перешел на немецкий.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал о макроэкономической стабильности в России

Это случилось, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом: он уронил наушники. Путин это заметил и спросил на немецком: "У вас нет?", - имея ввиду наушники. После этого президент пошутил: "Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу", - сказал он, продолжая говорить на немецком. Дальше российский лидер продолжил свое вступительное слово уже на русском языке.

На встрече президент отметил важность Германии как экономического партнера и рассказал о реализации проекта "Северный поток-2".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год