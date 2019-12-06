Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык

Владимир Путин в Сочи провел встречу с деловыми кругами Германии и в начале разговора перешел на немецкий.

Это случилось, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом: он уронил наушники. Путин это заметил и спросил на немецком: "У вас нет?", - имея ввиду наушники. После этого президент пошутил: "Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу", - сказал он, продолжая говорить на немецком. Дальше российский лидер продолжил свое вступительное слово уже на русском языке.

На встрече президент отметил важность Германии как экономического партнера и рассказал о реализации проекта "Северный поток-2".