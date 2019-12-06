Путин наградил Пиотровского и Готье

Президент подписал указ о награждении. Госнаград удостоены ученые, артисты, художники, писатели, преподаватели, медики, судьи, шахтеры, геологи, металлурги и работники других сфер хозяйства.

За выдающийся вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский​​​.

Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Сергей Готье отмечен орденом Почета за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Посмертно медалью "За спасение погибавших" награжден Иван Лисовенко из Якутии - моторист-рулевой теплохода, спортсмен-пауэрлифтер ценой своей жизни спас тонущего подростка.

Орден Александра Невского будет вручен сенатору Дмитрию Савельеву.