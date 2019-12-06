Путин назвал условие для транзита газа через Украину

Владимир Путин заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" не означает, что Россия намерена прекратить транзит газа по территории Украины.

"Вопрос не в территории. Вопрос в экономической целесообразности. Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами - они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу достаточно трудно реализуемые", - заявил президент РФ во время встречи в Сочи с представителями деловых кругов Германии.

При этом президент выразил надежду, что участники переговоров найдут приемлемое для них решение.