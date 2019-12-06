Путин: "Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы

Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" близки к завершению. По его словам, запуск этого проекта позволит удвоить поставки российского газа по балтийскому маршруту.

"Это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители со всей Германии и ряда других стран. В целом будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента", - заявил президент РФ на встрече с деловыми кругами Германии.

Российский лидер подчеркнул, что "Северный поток 2" - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие.

Путин также добавил, что сейчас Россия обеспечивает более трети потребности ФРГ в энергоносителях: по нефти - 33%, по природному газу - 35%.