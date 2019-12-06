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06.12.2019 15:49
Рубрика: Общество

В Китае раскопали 4000-летние круглые объекты

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении раскопок на неолитическом участке Луншаньской культуры возрастом около 4000 лет обнаружили остатки круглых фундаментов, на которых, предположительно, стояли одни из самых древних в стране амбаров.

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана в центре страны на территории провинции Хэнань. Раскопки были проведены на участке под названием Шичуан.

Фото: Trustees of the British Museum
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Древние объекты нашли рабочие, которые строят там фабрику. Раскопки показали, что около 4000 лет назад здесь находилось поселение. Его жилая площадь составляла около 5000 квадратных метров, а общая площадь была около 30 тысяч "квадратов".

Поселение было окружено земляным валом. Внутри него и были найдены круглые фундаменты. По мнению археологов, это были зернохранилища - одни из древнейших амбаров, найденных на территории Китая.

Раскопки проводили сотрудники Института культурных реликвий и археологии провинции Хэнань. Как сообщил младший научный сотрудник этого института Цао Яньпэн, Луншаньская культура является примером постепенного перехода от примитивного общества к цивилизованной эпохе.

Ее отличительной особенностью является керамика черного цвета. Объекты этой культуры находили и раньше в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ, включая нынешние провинции Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун.

"Зернохранилища того периода, особенно круглые, редко встречались в предыдущих исследованиях, - отметил Лэй Синшань из Пекинского университета. - На данном участке также находятся культурные объекты и периода Весен и Осеней (770-476 гг. до н.э.), династий Хань (202 год до н.э. - 220 год н.э.) и Тан (618-907 гг. н.э.)".

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