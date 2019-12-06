В Китае раскопали 4000-летние круглые объекты

Китайские археологи при проведении раскопок на неолитическом участке Луншаньской культуры возрастом около 4000 лет обнаружили остатки круглых фундаментов, на которых, предположительно, стояли одни из самых древних в стране амбаров.

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана в центре страны на территории провинции Хэнань. Раскопки были проведены на участке под названием Шичуан.

Древние объекты нашли рабочие, которые строят там фабрику. Раскопки показали, что около 4000 лет назад здесь находилось поселение. Его жилая площадь составляла около 5000 квадратных метров, а общая площадь была около 30 тысяч "квадратов".

Поселение было окружено земляным валом. Внутри него и были найдены круглые фундаменты. По мнению археологов, это были зернохранилища - одни из древнейших амбаров, найденных на территории Китая.

Раскопки проводили сотрудники Института культурных реликвий и археологии провинции Хэнань. Как сообщил младший научный сотрудник этого института Цао Яньпэн, Луншаньская культура является примером постепенного перехода от примитивного общества к цивилизованной эпохе.

Ее отличительной особенностью является керамика черного цвета. Объекты этой культуры находили и раньше в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ, включая нынешние провинции Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун.

"Зернохранилища того периода, особенно круглые, редко встречались в предыдущих исследованиях, - отметил Лэй Синшань из Пекинского университета. - На данном участке также находятся культурные объекты и периода Весен и Осеней (770-476 гг. до н.э.), династий Хань (202 год до н.э. - 220 год н.э.) и Тан (618-907 гг. н.э.)".