Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Солнечный зонд "Паркер" (Parker Solar Probe) отделяет от Солнца 24 млн километров - так близко к центральной звезде нашей Солнечной системы не приближался ни один ранее созданный человеком объект. Сотрудники NASA проанализировали и обнародовали первые результаты миссии.

"Мы шокированы тем, насколько разнообразна солнечная корона на близком расстоянии", - говорит один из авторов исследования Джастин Каспер из Мичиганского университета (США). Близкое по космическим масштабам расстояние до Солнца позволило "Паркеру" сделать ряд открытий.

Особый интерес для астрофизиков NASA представляет так называемый солнечный ветер, устойчивый поток электрически заряженных субатомных частиц от Солнца в космос. В частности, ученые обнаружили источник одной из разновидностей солнечного ветра - так называемые корональные дыры. Быстрые потоки частиц исходят из корональных дыр и ускоряются в своего рода магнитном туннеле, диаметр которого приблизительно равен диаметру Земли. Предположительно, эти события длятся всего несколько минут, но высвобождают много энергии.

Солнечный ветер негативно влияет на работу электрических и телекоммуникационных систем Земли, поэтому прогнозирование потоков "солнечного ветра поможет исследователям лучше подготовиться к периодам, когда его интенсивность будет максимальной".

По утверждению ученых, солнечный ветер вырабатывается не постоянно - скорее, речь идет о турбулентности в магнитном поле по необъяснимой причине.

Неожиданным для ученых было то, что Солнце гораздо сильнее закручивает солнечный ветер, чем предполагалось. Поскольку частицы ветра электрически заряжены, солнечное магнитное поле притягивает их в направлении вращения. Как показывали компьютерные модели, этот эффект должен был быть более умеренным. "К нашему большому удивлению, мы обнаружили, что потоки при приближении к Солнцу вращаются в 10-25 раз быстрее, чем демонстрировали модели, - сообщил Каспер. - И мы должны учитывать это при прогнозировании выброса корональной массы на Землю".

Важность открытия и в том, говорится в статье, что солнечный ветер переносит больше энергии от Солнца, чем считалось ранее, поэтому вращение звезды может замедляться быстрее, чем ожидалось. Если это так, астрономам, возможно, придется пересмотреть свои представления о том, как стареют другие звезды во Вселенной.

Теперь астрофизики ожидают новых данных "Паркера", которые помогут им понять, почему корона Солнца горячее его поверхности. До сих пор этому факту нет четкого объяснения. У Каспера есть предположение, что атмосферу Солнца разогревают мощные выбросы плазменных волн, "энергия которых в четыре раза больше энергии других".

Напомним, Parker Solar Probe отправился в космос в августе 2018 года, и свой первый сигнал после сближения с Солнцем он передал уже в ноябре того же года. В ближайшие годы зонд продолжит подходить к светилу, и ожидается, что к концу 2024 года максимально приблизится к нему - на расстояние до 8,5 солнечных радиусов (около 6 млн километров). Окончание миссии Parker Solar Probe запланировано на 2025 год.