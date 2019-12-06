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06.12.2019 14:18
Рубрика: Общество

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Текст: Наталья Панасенко

Солнечный зонд "Паркер" (Parker Solar Probe) отделяет от Солнца 24 млн километров - так близко к центральной звезде нашей Солнечной системы не приближался ни один ранее созданный человеком объект. Сотрудники NASA проанализировали и обнародовали первые результаты миссии.

"Мы шокированы тем, насколько разнообразна солнечная корона на близком расстоянии", - говорит один из авторов исследования Джастин Каспер из Мичиганского университета (США). Близкое по космическим масштабам расстояние до Солнца позволило "Паркеру" сделать ряд открытий.

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona via AP
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Особый интерес для астрофизиков NASA представляет так называемый солнечный ветер, устойчивый поток электрически заряженных субатомных частиц от Солнца в космос. В частности, ученые обнаружили источник одной из разновидностей солнечного ветра - так называемые корональные дыры. Быстрые потоки частиц исходят из корональных дыр и ускоряются в своего рода магнитном туннеле, диаметр которого приблизительно равен диаметру Земли. Предположительно, эти события длятся всего несколько минут, но высвобождают много энергии.

Солнечный ветер негативно влияет на работу электрических и телекоммуникационных систем Земли, поэтому прогнозирование потоков "солнечного ветра поможет исследователям лучше подготовиться к периодам, когда его интенсивность будет максимальной".

По утверждению ученых, солнечный ветер вырабатывается не постоянно - скорее, речь идет о турбулентности в магнитном поле по необъяснимой причине.

Неожиданным для ученых было то, что Солнце гораздо сильнее закручивает солнечный ветер, чем предполагалось. Поскольку частицы ветра электрически заряжены, солнечное магнитное поле притягивает их в направлении вращения. Как показывали компьютерные модели, этот эффект должен был быть более умеренным. "К нашему большому удивлению, мы обнаружили, что потоки при приближении к Солнцу вращаются в 10-25 раз быстрее, чем демонстрировали модели, - сообщил Каспер. - И мы должны учитывать это при прогнозировании выброса корональной массы на Землю".

Фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage
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Важность открытия и в том, говорится в статье, что солнечный ветер переносит больше энергии от Солнца, чем считалось ранее, поэтому вращение звезды может замедляться быстрее, чем ожидалось. Если это так, астрономам, возможно, придется пересмотреть свои представления о том, как стареют другие звезды во Вселенной.

Теперь астрофизики ожидают новых данных "Паркера", которые помогут им понять, почему корона Солнца горячее его поверхности. До сих пор этому факту нет четкого объяснения. У Каспера есть предположение, что атмосферу Солнца разогревают мощные выбросы плазменных волн, "энергия которых в четыре раза больше энергии других".

Напомним, Parker Solar Probe отправился в космос в августе 2018 года, и свой первый сигнал после сближения с Солнцем он передал уже в ноябре того же года. В ближайшие годы зонд продолжит подходить к светилу, и ожидается, что к концу 2024 года максимально приблизится к нему - на расстояние до 8,5 солнечных радиусов (около 6 млн километров). Окончание миссии Parker Solar Probe запланировано на 2025 год.

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