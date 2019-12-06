Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт"

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой - шоу, приуроченное к ее 70-летию, прошло весной в Кремлевском дворце. На премьеру фильма Примадонна пришла с дочерью Кристиной Орбакайте и внуком Никитой Пресняковым.

Перед показом несколько слов о фильме сказал его сопродюсер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он отметил, что Алла Пугачева всегда была пионером на российской музыкальной сцене и продолжает им оставаться.

- В том числе она наконец добралась до кинематографа. Подошла издалека - через свой концерт, сыгранный один раз в Москве, - приводит слова Эрнста ТАСС.

Сама певица, присутствующая в зале, картину предпочла не комментировать, хотя в интервью неоднократно отмечала, что очень волнуется перед премьерой. Рассказывала, что процесс создания киноверсии она лично контролировала.

В Москве и Санкт-Петербурге в широкий прокат "Тот самый концерт" выходит уже в эти выходные, а по стране фильм "гастролирует" с октября - в 75 городах его уже успели посмотреть более 200 тысяч человек. Режиссер картины - Татьяна Гулина.