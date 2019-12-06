"Арсенал" разгромил "Локомотив" в Туле

Тульский "Арсенал" в матче 19-го тура РПЛ на своем поле крупно обыграл московский "Локомотив" - 4:0.

"Локомотив" заключительный матч в этом году в РПЛ проводил в Туле против местного "Арсенала". Команда Юрия Семина в последнее время играет не слишком успешно - в восьми последних матчах во всех турнирах он потерпел пять поражений при одной победе. Одной из проблем "Локомотива" стали травмы ведущих игроков, что добавило головной боли наставнику команды.

В первом тайме зрители голов не увидели. Зато после перерыва тульские болельщики были вознаграждены. На 48-й минуте встречи Игорь Горбатенко открыл счет, а на 64-й минуте Евгений Луценко ударом головой во второй раз поразил ворота гостей.

Спустя 9 минут "Локомотив" остался вдесятером. Мацей Рыбус сначала увидел перед собой предупреждающий желтый цвет, а поскольку эта карточка стала уже второй в матче, то арбитр матча извлек из кармашка и красную.

Оставшись вдесятером, "Локомотив" пропустил еще два мяча. Дубль оформил Луценко, а Горан Чаушич установил окончательный результат.

"Локомотив" пока сохранил второе место в таблице, но теперь при равенстве очков (по 34) с "Краснодаром" у южан одна игра в запасе. "Арсенал" набрал 25 очков и идет на шестой строчке.