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06.12.2019 22:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" разгромил "Локомотив" в Туле

Текст: Максим Домчев
Тульский "Арсенал" в матче 19-го тура РПЛ на своем поле крупно обыграл московский "Локомотив" - 4:0.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Локомотив" заключительный матч в этом году в РПЛ проводил в Туле против местного "Арсенала". Команда Юрия Семина в последнее время играет не слишком успешно - в восьми последних матчах во всех турнирах он потерпел пять поражений при одной победе. Одной из проблем "Локомотива" стали травмы ведущих игроков, что добавило головной боли наставнику команды.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В первом тайме зрители голов не увидели. Зато после перерыва тульские болельщики были вознаграждены. На 48-й минуте встречи Игорь Горбатенко открыл счет, а на 64-й минуте Евгений Луценко ударом головой во второй раз поразил ворота гостей.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Спустя 9 минут "Локомотив" остался вдесятером. Мацей Рыбус сначала увидел перед собой предупреждающий желтый цвет, а поскольку эта карточка стала уже второй в матче, то арбитр матча извлек из кармашка и красную.

Оставшись вдесятером, "Локомотив" пропустил еще два мяча. Дубль оформил Луценко, а Горан Чаушич установил окончательный результат.

"Локомотив" пока сохранил второе место в таблице, но теперь при равенстве очков (по 34) с "Краснодаром" у южан одна игра в запасе. "Арсенал" набрал 25 очков и идет на шестой строчке.

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