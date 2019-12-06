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06.12.2019 13:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бесплатный проезд на МЦД завершится к 9 декабря

Текст: Любовь Проценко

Уже с понедельника, 9 декабря, попасть на платформы Московских центральных диаметров можно будет только по транспортным или социальным картам. Об этом напоминает официальный портал мэра Москвы.

Фото: Группа компаний "Регионы"
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Одновременно заканчиваются и финальные испытания турникетов и системы валидации. "Сегодня мы проводим финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы", - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Напомним, оплатить поездку на МЦД можно картой "Тройка", а также социальными картами при наличии льгот. При этом в течение 90 минут с начала поездки можно бесплатно сделать пересадку на метро и МЦК.

Полномасштабное тестирование системы оплаты проезда проводится в течение двух недель после запуска МЦД. Идет оно в три этапа на четырех направлениях - Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. В четверг перенастроили турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". В пятницу начался второй этап, в ходе которого скорректируют работу валидаторов еще на 53 остановочных пунктах. Специалисты проверят каждое устройство - читается ли проездной документ, верно ли списываются средства.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона
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