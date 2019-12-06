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06.12.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главе Щелковского района Подмосковья вменили взятку в виде Mercedes

Текст: Иван Петров

Бывшему руководителю Щелковского муниципального района Подмосковья предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение взятки в особо крупном размере". Об этом в пятницу сообщает подмосковный главк Следственного комитета России.

В сообщении СКР имя обвиняемого не называется. Но известно, что уголовные претензии направлены в адрес Алексея Валова. С 2014 года он занимал должность главы администрации Щелковского района, а с 2017 года - главы этого района. В 2019 году чиновник пошел на повышение в администрацию Московской области - его назначили на должность замминистра транспорта Подмосковья.

В Москве экс-чиновник приговорен к 7,5 годам заключения за взятку

В 2017 году обвиняемый, занимавший тогда должность главы Щелковского муниципального района, по данным следствия, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей. При этом половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей были оплачены указанной подчиненной "за общее покровительство и попустительство по службе".

Отмечается, что по нескольким адресам проживания Валова проведены обыски. Задержанного проверяют на причастность к совершению иных коррупционных преступлений. Расследование ведут следователи СК при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России.

В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Скорее всего, это будет заключение под стражу.

Экс-чиновнику грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Именно по этому составу преступления ранее был осужден экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

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