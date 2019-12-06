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06.12.2019 13:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где в Подмосковье можно самому срубить новогоднюю елку

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До недавнего времени за срубленную елку на озелененной территории можно было получить нешуточный штраф исчисляющийся сотнями тысяч рублей. В наступившем декабре в Подмосковье выделили несколько мест, где можно самому выбрать и срубить дерево. Заплатить придется только за его себестоимость. Об этом "РГ" сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Как рассказали в пресс-службе, если все-таки не терпится взять в руки топор и срубить самому новогоднее деревце, можно поехать по двум адресам питомников, выбрать нужную елку и срубить ее.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

- Цены в питомниках очень демократичные, стоимость елочки до полуметра начинается от 300 рублей, а вот елочку в 1,5-2 метра можно будет выбрать за 700 рублей, - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. - Оплатить елку можно и безналичным переводом, затем получить документ на дерево. А выбрать есть из чего: более 40 тысяч хвойных деревьев, включая и ель, и сосну.

Питомники располагаются на северо-западе в Дмитровском и на юго-востоке в Раменском городских округах Подмосковья. Для тех, кто будет добираться издалека и проголодается, рядом с питомниками предусмотрены места для приготовления шашлыков и угощение чаем с баранками и пирожками.

К слову, для всех посетителей Дмитровского лесного питомника будет организована праздничная программа. В выходные дни 21-22 и 28-29 декабря с 11:00 до 16:00 встречать гостей будут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые зададут "охотникам за новогодней елочкой" вопросы шуточной викторины, а победителей наградят памятными сувенирами.

Адреса

Дмитровский питомник: г. Дмитров, ул. Сосновая, д. 1а;

Ульянинский (Виноградовский) питомник, Раменский г.о., с. Ульянино, Ульянинское лесничество, кварталы 74-75.

Кстати

За рубку дерева в других местах области придется заплатить штраф: от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. Если же нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

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